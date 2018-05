Lovitură pentru Ludovic Orban și Victor Ponta! Guvernul Dăncilă, 'greu de ucis'. Dragnea și Tăriceanu și-au securizat majoritatea

Moțiunea de cenzură anunțată de Opoziție are șanse minime de izbândă, cel puțin matematic, în condițiile în care liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu și-au securizat majoritatea de care dispun în Parlament, scrie Mediafax.

Trecerea a cinci deputați PSD în formațiunea lui Victor Ponta, Pro România, a dus la pierderea majorității parlamentare de către PSD și ALDE în Camera Deputaților. Migrația către Pro România a dat o speranță Opoziției, care anunțase depunerea unei moțiuni de cenzură pentru a demite Executivul condus de Viorica Dăncilă. Social-democrații și ALDE mai aveau doar 164 de deputați, în condițiile în care, pentru a avea majoritatea în Camera Deputaților, aveau nevoie de 165 de voturi.

Trecerea lui Valeriu Steriu de la PMP la social-democrați a refăcut, însă, majoritatea parlamentară și în Camera Deputaților a PSD și ALDE. Astfel, cele două partide au, în prezent, 165 de deputați, adică exact 50% +1. Lor li s-ar putea adăuga, în cazul unei moțiuni de cenzură, cei 17 deputați care aparțin minorităților naționale, dar și cei 21 de deputați UDMR, astfel încât numărul de voturi împotrivă s-ar putea ridica la peste 200, din totalul de 329.

La Senat, PSD și ALDE dispun în continuare de o majoritate confortabilă. După trecerea celor doi senatori PMP la PSD, din totalul de 136 de senatori, 79 aparțin PSD-ALDE. Lor li s-ar putea adăuga și cei nouă senatori UDMR.

PNL are 29 de senatori, inclusiv Daniel Zamfir, USR-13, iar PMP mai are doar șase senatori.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat migrația aleșilor PMP și înscrierea acestora în PSD, precizând că acțiunea l-a lăsat “cu un gust amar”.

“Parcă este un mercato. A crescut febra. Am rămas cu un gust amar să văd că parlamentari ai lui Băsescu, parcă fac tot ce pot să salveze Guvernul Dragnea-Dăncilă, dar nu ne descurajează și noi vom continua. Evident, am început încă de săptămâna trecută discuții formale și informale. Aceste discuții vor continua și în această săptămână. De asemenea, am mandatat nu numai echipa de negociere, dar fiecare parlamentar al PNL să poarte discuții cu parlamentari care se află în majoritatea guvernamentală cu obiectivul de a-i determina să voteze moțiunea de cenzură. Avem întâlniri și în cursul acestei săptămâni și aceste întâlniri vor continua”, a afirmat marți Orban, la Parlament.

Cu toate acestea, anunțul referitor la momentul depunerii moțiunii de cenzură a venit din partea preşedintelui USR, Dan Barna, care a spus că este foarte probabil ca aceasta să fie depusă la jumătatea lunii iunie.

“Moţiunea de cenzură probabil o vom depune împreună cu celălalt partid de opoziţie undeva la mijlocul lunii iunie. Avem discuţii în această direcţie. Va cuprinde în mare parte elemente legate de economie şi de componenta de justiţie, cele două domenii care au fost semnificativ aflate sub asediu în ultimele luni. Lucrăm împreună cu colegii de la PNL la acest text, avem deja de câteva săptămâni discuţii cu ei pe moţiunea de cenzură. În momentul în care vom avea o formă mai avansată, va fi prezentată”, a declarat marți Dan Barna, la Parlament.

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptată, o moțiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Numărul total de parlamentari, în prezent, este de 465. Pentru a trece o moţiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi, iar PNL, USR și PMP au, la ora actuală, doar 182 de voturi.