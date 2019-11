Lovitură pentru mii de angajați: Un gigant auto german, prezent și în România, anunță concedieri la nivel global

Grupul auto Daimler AG ca concedia pe plan global 1.100 de angajaţi aflaţi în funcţii de comandă, sau aproximativ 10% din conducerea sa, a anunţat publicaţia germană Sueddeutsche Zeitung citând un buletin informativ prezentat de sindicat, transmit Deutsche Welle şi Reuters, conform agerpres.ro.

Un purtător de cuvânt al sindicatului angajaţilor Daimler s-a referit la o scrisoare internă pusă în circulaţie de şeful organizaţiei, Michael Brecht."Sindicatul a fost recent informat de conducere în legătură cu situaţia financiară şi cea a angajaţilor companiei. Discuţiile au început, încă nu avem un rezultat", le-a spus angajaţilor Brecht.Sindicatul Daimler exclude concedieri obligatorii până în 2030, iar plecări voluntare sunt posibile, dar numai în situaţia în care ambele părţi sunt de acord, a precizat Brecht.

Ion Cristoiu lansează un pronostic SPECTACULOS la prezidențiale: 'Mi-a dezvăluit un tefelist că s-a ivit un fenomen'



Noul director general Ola Kaellenius va prezenta în 14 noiembrie o actualizare a strategiei, care va include şi măsuri de reducere a costurilor.



Reprezentanţii Daimler au precizat că firma lucrează la o analiză a costurilor, astfel încât să rămână în continuare competitivă.



"Suntem în negocieri constructive cu reprezentanţii angajaţilor şi nu putem comenta în privinţa speculaţiilor", a precizat un purtător de cuvânt al Daimler.



Profitul operaţional al Daimler a crescut uşor în trimestrul trei din acest an, datorită majorării cu 8% a vânzărilor de maşini Mercedes-Benz, dar grupul german a anunţat reduceri de costuri şi a avertizat că ar putea creşte provizioanele legate de rechemarea în service a vehiculelor diesel.



În perioada iulie-septembrie 2019, profitul înainte de taxe şi dobânzi (EBIT) a urcat cu 8%, la 2,69 miliarde de euro, de la 2,49 miliarde de euro în urmă cu un an. De asemenea, vânzările au crescut cu 8%, la 43,3 miliarde de euro.



Compania a anunţat că va revizui costurile după ce marja de profit la divizia Mercedes-Benz Cars a scăzut la 6%, de la 6,3% în urmă cu un an, din cauza problemelor de producţie la modelul Mercedes GLS şi a echipării maşinilor cu filtre anti-emisii costisitoare.



"În scopul de a finaliza planul de tranformare în următorii ani, este necesar să ne sporim eforturile considerabil: trebuie să ne reducem semnificativ costurile şi să ne întărim consistent fluxul de numerar", a afirmat directorul general Ola Kaellenius, fără a da amănunte suplimentare.



Daimler deţine divizia de lux Mercedes-Benz şi brandul Smart.



În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş.