Lovitură pentru partidul lui Piedone: lista PUSL pentru Consiliul Local Sector 1, respinsă de Biroul Electoral cu acuzații serioase

Lista candidaților PUSL pentru Consiliul Local Sector 1 a fost respinsă, în urma constatării că în aproximativ o treime din listele de susținători există repetiția acelorași nume, dar cu semnături diferite. Această hotărâre poate fi contestată de către partid, informează Biroul Electoral.

Această decizie a fost luată în unanimitate de membrii Biroului Electoral al Sectorului 1. În total, Biroul Electoral a invalidat 1.420 de semnături din cele 3.425 depuse de PUSL, potrivit hotărârii.

„Partidul Umanist Social Liberal a depus o listă de susținători pentru candidaturile la Consiliul Local Sector 1 al Municipiului București, pe care a completat-o până la ora 23.59 a ultimei zile de depunere, conform opiului final numărul total de file fiind 343.

Verificând listele de susținători ale PUSL pentru candidaturile la Consiliul Local Sector 1 al Municipiului București, am sesizat neregularități și am invalidat un număr de 142 de file din totalul de 343 file, pe fiecare din cele 142 de file fiind câte 10 semnături, prin urmare am invalidat un număr total de 1420 de ssemnături, pe aceste file regăsindu-se o serie flagrantă de neregularități, cum ar fi: dublarea pe mai multe liste a acelorași nume de persoană, cu aceleași date de identificare (an naștere, adresă, serie CI, număr CI), dar cu semnături diferite. Totodată s-au identificat nume diferite ale persoanelor care și-au însușit colectarea semnăturilor, dar cu aceleași date de identificare”.

Urmare a invalidării celor 1.420 de semnături, lista de susținători PUSL s-a redus la 2005 persoane, sub pragul stabilit de lege.

Prin urmare, Biroul Electoral a respins lista candidaților PUSL la Consiliul Local Sector 1.

PUSL este partidul fondat de Dan Voiculescu și condus acum de președintele executiv Cristian Popescu Piedone.

Biroul electoral de circumscripție al Sectorului 1 a redactat o plângere penală către Parchet care privește presupuse falsuri la semnăturile depuse de PUSL pentru lista de consilieri locali la Sectorul 1, au declarat, în 30 aprilie surse oficiale.