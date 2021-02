Lovitură pentru vicepremierul Dan Barna: Este acuzat că a semnat ca firma sa să ia 13 milioane de lei de la UE

Ca secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene în primul mandat al lui Cristian Ghinea, Dan Barna a vizat un ordin al ministrului care a făcut posibil ca firma din care ieșise, dar în care rămăsese prietenul său, să ia 13 milioane de lei de la UE, notează publicaţia Newsweek.

Pe 16 mai 2016, când Barna a fost numit secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene de către premierul Dacian Cioloș, actualul vicepremier deținea jumătate din Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL iar soția sa, Olga Totolici, era administrator al firmei. Abia după o lună și jumătate de la numirea ca secretar de stat, pe 30 iunie 2016, Barna iese din firmă, conform Registrului Comerțului.

Potrivit sursei citate, după nici două luni și jumătate, pe 9 septembrie 2016, ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, semnează ordinul de ministru 1839 prin care aprobă Ghidul Solicitantului Condiții Specifice 'România Start Up Plus'. 'România Start Up Plus' era un apel de proiecte finanțat din POCU (Programul Operațional Capital Uman) 2014 – 2020. Ulterior acestui ordin, ministrul Ghinea a prelungit termenul de depunere al proiectelor (de pe 30 octombrie pe 16 noiembrie 2016).

Pe 16 noiembrie, în chiar ultima zi posibilă de depunere de proiecte, s-a întâmplat ceva: Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL, firma din care Dan Barna ieșise pe 30 iunie, a depus patru proiecte în sistemul informatic MySMIS al Ministerului Fondurilor Europene. Într-unul din proiecte, fosta firmă a lui Barna era lider, în celelalte trei – partener. Toate cele patru proiecte au fost aprobate și finanțate."

Dan Barna a semnat și el un ordin al ministrului Cristian Ghinea, în calitate de secretar de stat. Și nu orice ordin: ci cel cu numărul 1838, prin care se aprobau banii pentru proiecte, mai notează Newsweek.