Luarea de ostatici din Franța s-a încheiat: Atacatorul a ucis două persoane, înainte de a fi lichidat de trupele speciale

Toţi oamenii care au fost luaţi ostatici, vineri, într-un supermarket din localitatea Trèbes din sudul Franţei au fost eliberaţi după aproximativ patru ore, conform declaraţiilor primarului din Trèbes. Atacatorul - care a ucis cel puțin două persoane - a fost omorât de către forţele de ordine.

Ostaticii au fost eliberaţi în urma unei acţiuni a forţelor de ordine, iar, conform BBC, atacatorul a fost împuşcat de către poliţie. Informaţia a fost confirmată oficial de către autorităţi, scrie news.ro.

Citește și: Acuze grave ale lui Dan Negru! De ce l-ar fi refuzat, de fapt, Televiziunea Română pe Andrei Gheorghe

Bărbatul a deschis focul în supermarket în jurul orei locale 11:00 (12:00 ora României). El s-a revendicat de la gruparea Stat Islamic, iar incidentul este tratat drept un atac terorist de către autorităţile franceze.

"Toate dovezile de până acum sugerează un atac terorist”, a spus prim-ministrul Edouard Philippe.

Citește și: S-a aflat! Cine o va înlocui pe Andreea Mantea la Kanal D

Emmanuel Macron a declarat în cadrul unei conferinţe de presă ţinute împreună cu Angela Merkel la Bruxelles că luarea de ostatici pare să fie un atac terorist. El a adăugat că se va întoarce la Paris în câteva ore pentru a coordona viitoarele acţiuni ale Guvernului.

În urma atacului, cel puţin două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite conform unui bilanţ oficial provizoriu al Ministerului de Interne.

Citește și: Lovitură GREA pentru Mugur Isărescu! Cine a inițiat un proiect de lege prin care ar urma să-i DISPARĂ IMUNITATEA

Jandarmul luat ostatic a fost rănit de un glonţ, un alt militar fiind la rândul său rănit, au precizat surse apropiate anchetei. Suspectul a furat mai întâi o maşină în oraşul Carcassonne, ucigând un pasager şi rănindu-l pe şofer, potrivit unor surse apropiate anchetei. El a rănit apoi un poliţist cu un glonţ şi a mers într-un supermarket din Trebes, la 10 km distanţă, unde a ucis încă două persoane. Potrivit unei surse apropiate anchetei, atacatorul este un marocan de 30 de ani, urmărit pentru radicalizare islamistă, scrie agerpres.ro.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi la Bruxelles, chiar înaintea deznodământului luării de ostatici la Trebes (Aude), că "totul ne face să credem că este vorba de un atac terorist" şi că el va fi Paris în următoarele ore.

Citește și: Decizie ISTORICĂ! Ce primărie din Capitală se înfrățește cu un raion din Basarabia

"Voi fi în câteva ore la Paris pentru a urmări şi coordona ansamblul măsurilor care trebuie luate", a declarat Macron, cu câteva minute înainte ca deznodământul incidentului să fie cunoscut. El s-a exprimat înaintea unei conferinţe de presă comune cu cancelarul german Angela Merkel la finalul unui summit european.

Şeful statului a asigurat de "sprijinul său pe toţi cei care au avut de înfruntat şi care înfruntă încă această situaţie".

Citește și: Clienții BCR trebuie să știe asta! Anunțul a fost făcut ASTĂZI

"Forţele de ordine, în special, jandarmeria, au intervenit foarte rapid şi coordonat împotriva atacului căruia i-au fost victime mai întâi poliţişti", a precizat şeful statului.

Franţa, care a fost lovită în 2015 şi 2016 de o serie de atentate, uneori în masă, soldate cu 241 de morţi şi sute de răniţi, rămâne sub o puternică ameninţare jihadistă.

Citește și: Klaus Iohannis, despre o importantă Ordonanță de Urgență a Guvernului: „Se poate” .

Police surround supermarket scene of deadly hostage-taking in southern France.



The mayor of Trebes told @ABC that the assailant was still inside the building with an armed police officer. https://t.co/FEkIRIn3t9 pic.twitter.com/xt3OkDsKIY