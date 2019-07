Luca Guadagnino se află în negocieri pentru a regiza adaptarea 'Lord of the Flies' produsă de Warner Bros

Cineastul italian Luca Guadagnino, cunoscut pentru „Call Me by Your Name” şi „Suspiria”, se află în negocieri pentru a regiza adaptarea „Împăratul muştelor/ Lord of the Flies” produsă de Warner Bros. după romanul omonim al lui William Golding, scrie news.ro.

Guadagnino şi Marco Morabito, colaborator al său, negociază şi rolul de producători.

Warner Bros. încearcă din 2017, când a cumpărat drepturile romanului, să realizeze acest film. Studiourile au deţinut anumite drepturi asupra cărţii, compania fiind cea care a adaptat romanul cel mai recent, în 1990. Filmul lansat în urmă cu trei decenii a fost regizat de Harry Hook.

Povestea urmăreşte un grup de şcolari rămaşi pe o insulă pustie. Când WB a achiziţionat drepturile în 2017, ideea era ca grupul să nu mai fie format din băieţi, ci din fete. A fost renunţat la acest plan.

Guadagnino vrea să rămână fidel textului şi să îi dea o notă contemporană.

În prezent, cineastul nominalizat la Oscar pentru „Call Me By Your Name”, se află în preproducţie cu miniseria „We Are Who We Are” (HBO).