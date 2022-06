Lucian Bode, după furtuna din Capitală: 'Anumite mesaje RO-Alert s-au dat târziu'

Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat miercuri, la Parlament, întrebat despre mesajele Ro-Alert trimise cu întârziere, în cazul furtunii din Capitală, din urmă cu o zi, că există o procedură foarte clară iar din momentul în care DSU primeşte această informare, nu face analiză pe text şi mai stă zece minute, imediat o trimite.

Lucian Bode a afirmat că a avut loc o şedinţă la Ministerul de Interne în care secretarul de stat Raed Arafat, şeful DSU a prezentat datele statistice, în urma fenomenelor meteo din Capitală şi alte judeţe, de marţi.

”Credeţi-mă că intervenţia la cele peste 500 de apeluri pe care le-am primit nu a fost absolut deloc uşoară. Noi, după fiecare eveniment de amploare la care participăm, pe principiul lecţiilor învăţate, vedem ce nu a funcţionat. Pentru că au fost într-adevăr anumite mesaje RO-Alert care s-au dat târziu. În acelaşi timp, avertizările meteorologice au venit din timp, ştiam că municipiul Bucureşti, Ilfov, celelalte patru judeţe sunt sub cod galben, cod partocaliu, după care a fost şi un cod roşu. Am putut să ne luăm măsuri din timp şi ce e important este că dincolo de pagubele materiale, zeci de case, 30 de copaci, nu am avut victime”, a spus Bode.

Ministrul de Interne a precizat că există o procedură foarte clară.

”Există o procedură foarte clară, vă asigur că din momentul în care DSU primeşte această informare, nu face analiză pe text şi mai stă zece minute, imediat o trimite”, a menţionat ministrul Lucian Bode.