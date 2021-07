Lucian Bode, ieșire nervoasă după perchezițiile din Mehedinți: 'Sunt neplăcut surprins că trebuie să dau explicaţii despre astfel de uscături'

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, despre cazul de la Mehedinţi, în care este cercetat şeful Poliţiei de Frontieră Mehedinţi într-un dosar de contrabandă, că este neplăcut surprins că trebuie să dea explicaţii despre “astfel de uscături”, menţionând că niciodată nu va fi de acord să fie pus semnul egal între 129.000 de angajaţi ai MAI şi câteva “uscături” de la Permise, Paşapoarte şi Rutieră.

Bode a fost întrebat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în Mamaia, ce părere are despre cazul de la Mehedinţi în care a fost implicat şeful Poliţiei de Frontieră.

“La Mehedinţi am avut o activitate pe care am pregătit-o împreună cu Direcţia Generală Anticorupţie din Ministerul Afacerilor Interne de câteva luni. La acţiune au participat peste o mie de efective ale MAI, scopul a fost acela de a destructura o reţea de contrabandă cu ţigări şi am reuşit. Din păcate, în această reţea erau infiltraţi şi câţiva angajaţi ai MAI. Cinci dintre aceştia, au fost cinci percheziţii la cinci angajaţi, trei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar în acest moment doar unul se află în arest din cei 16 ridicaţi”, a afirmat Bode.

El a precizat că MAI îşi face curăţenie în propria ogradă.