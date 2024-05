Lucian Bode le dă ordin liberalilor din Cluj: Nu ne oprim pe 9 iunie. Avem de câştigat alegerile prezidenţiale şi avem de dat un Guvern pentru următorii 4 ani

Secretarul general al PNL Lucian Bode le-a transmis, sâmbătă, liberalilor de la Cluj, că partidul nu se va opri pe 9 iunie şi a punctat că „aAvem de câştigat alegerile prezidenţiale şi avem de dat un Guvern pentru următorii 4 ani”. El a venit cu o pălărie pe care şi-a scos-o în faţa celor prezenţi în sală, la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL de la Cluj şi a spus: „Jos pălăria pentru organizaţia Cluj!”.

„România traversează o perioadă fastă, cu perspective foarte bune pe termen mediu şi lung. E meritul PNL, e efortul comun al echipei din fruntea statului român, al preşedintelui, al Guvernului, al europarlamentarilor şi parlamentarilor noştri şi, nu în ultimul rând, al aleşilor noştri pe plan loc. Pe 9 iunie avem de dat o dublă bătălie. Bătălia pentru alegerile locale se dă concomitent cu cea pentru alegerile europarlamentare. Este datoria noastră să trimitem la Bruxelles o echipă cât mai bine pregătită.

Daniel Buda a făcut o treabă extraordinară şi ştie cât de important este să avem legitimitate acolo. Avem nevoie de un scor cât mai mare pentru o reprezentare adecvată în Parlamentul European. Clujul îl trimite la Bruxelles pe Daniel Buda pentru un nou mandat. Nu ne oprim pe 9 iunie. Avem de câştigat alegerile prezidenţiale şi avem de dat un Guvern pentru următorii 4 ani, cel puţin pentru următorii 4 ani, aşa că mai este foarte mult de muncă. Rămâneţi mobilizaţi şi organizaţi pentru împlinirea proiectului liberal. Jos pălăria pentru organizaţia Cluj!”, a declarat Lucian Bode, sâmbătă la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL de la Cluj, potrivit news.ro.

Lucian Bode a mai spus că „ne aşteptăm şi ne aşteaptă o luptă importantă în această campanie”

„De ce suntem aliaţi cu PSD? De ce avem această Coaliţie? Am făcut această Coaliţie atunci când războiul bătea la uşă. După o criză politică declanşată de USR, nu aveam altă soluţie pentru a menţine România pe linia de plutire. Nu a fost o decizie uşoară, dar am fost împinşi spre această soluţie. Deşi avem o relaţie complicată cu partenerii noştri am reuşit să facem lucruri bune alături de partenerii noştri.

Menţionez şi eu, anul 2022, an de referinţă, cu premier Nicolae Ciucă, România a reuşit să atragă peste 11,3 miliarde de euro, la care adăugăm şi cele 10,4 miliarde investiţii străine directe. Asta a însemnat guvernarea liberală, asta a însemnat guvernarea Nicolae Ciucă. Vreau să ştiţi, noi liberalii mereu o să apărăm cota unică, Pilonul ll de pensii, o să susţinem capitatul românesc, antreprenorii”, a conchis Bode.