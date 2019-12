Lucian Bode: Nu tolerez nicio acţiune care să pună o pată nemeritată pe cei ce îşi desfăşoară activitatea cinstit

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat joi seara că a declanşat o acţiune de audit intern în minister, dar a trimis şi corpul de control la companii din subordine şi a precizat că nu va tolera nicio acţiune care să pună o pată nemeritată pe cei care îşi desfăşoară activitatea cinstit în aceste societăţi.

"Eu îmi fundamentez absolut toate deciziile de care le-am luat şi le voi lua în perioada următoare pe o serie de acţiuni pe care le-am întreprins acolo. Toţi miniştrii trec în primele zile, în primele săptămâni de mandat, printr-o perioadă în care sunt asaltaţi cu informaţii, sunt ţinuţi ocupaţi pentru a nu putea să vadă de fapt realitatea. Eu m-am ferit de acest lucru şi sper că am reuşit încercând să am acţiuni concrete din care să rezulte situaţia din minister. Am avut şansa să am în derulare şi la sfârşitul lunii noiembrie să se încheie în cadrul ministerului o acţiune de audit a Curţii de Conturi. Şi fiecare misiune se finalizează cu măsuri, cu termene şi responsabilităţi", a spus Bode la B1 TV.El a subliniat că a declanşat şi o acţiune de audit intern ce a vizat perioada din momentul căderii Guvernului, 10 octombrie, până la instalarea Guvernului Orban, în 4 noiembrie."În această perioadă s-au întâmplat foarte multe lucruri în toate ministerele, legate de resurse umane, de promovări, de majorări nejustificate de salarii, de achiziţii, de plăţi", a explicat ministrul.Bode a precizat că are un raport de audit în baza căruia va lua decizii şi a dat ca exemplu compania CFR Marfă unde s-a constatat că societatea avea în dotare maşini ce nu funcţionau de ani de zile, dar "consumau" tone de combustibil lunar.Ministrul a mai spus că, pe de altă parte, a trimis Corpul de control acolo unde a avut "date şi indicii", pentru a lămuri lucrurile."Am trimis corpul de control la DRDP Iaşi, s-a finalizat cu un raport. Acest raport a fost trimis către Consiliul de Administraţie al CNAIR (Compania Naţională Administrare a Infrastructurii Rutiere n.r), respectiv către Parchet. Am trimis Corpul de control la CFR Călători. S-a finalizat un raport, s-a trimis către DNA. Am trimis Corpul de control la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, aştept raportul, la Autoritatea Navală Română, aştept raportul apropo de incidentul de la Constanţa. Pe lângă aceste rapoarte beneficiem şi de rapoartele Corpului de control al prim ministrului, de exemplu pe Tarom, dar am "beneficiat" şi de acţiunea DNA de la DRDP Timişoara, şi atât şeful de la Regionala Timişoara cât şi şeful Regionalei de drumuri de la Iaşi au fost înlocuiţi. Nu tolerez absolut nicio clipă acţiuni care să pună o pată nemeritată pentru cei care îşi desfăşoară activitatea cinstit în aceste companii", a punctat Lucian Bode.