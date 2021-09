Lucian Bode și-a cerut SCUZE pentru că două jurnaliste au fost agresate la congresul PNL: Poliția face anchetă după TREI zile

Ministrul de Interne, Lucian Bode, și-a cerut scuze pentru că două jurnaliste au fost agresate la congresul PNL. Bode spune că nu a văzut scenele, dar anunță că poliția a deschis anchetă după trei zile.

"Poliția Capitalei a luat legătura cu colegii dumneavoastră și cei vinovați vor plăti. Îmi pare rău că unii colegi au confundat congresul PNL cu un loc în care nu trebuie să te manifești cum s-au manifestat ei.

Îmi pare rău și cei vinovați vor plăti. Poliția a înceoute verificările după ce s-a încheiat acest eveniment. După ce am votat am ieșit din zona în care erau cabinele de vot. În acea zonă erau colegii dumneavoastră. Când au fost conduși în zona unde se vota un coleg europarlamentar i-a invitat unde se vota. Eu am văzut când se intra, dar nu am văzut ce se întâmpla la 100 de metri", a declarat Lucian Bode.