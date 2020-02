Lucian Burchel este noul director al Şcolii Federale de Antrenori

Fostul director tehnic al Academiei Gheorghe Hagi, Lucian Burchel, a fost numit în funcţia de director al Şcolii Federale de Antrenori din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, notează news.ro.

"Pot spune că sunt mulţumit şi bucuros de faptul că am extins perioada mea de odihnă după plecarea de la Academia Hagi pentru că exact într-un moment în care mă decisesem să analizez câteva din ofertele pe care le-am avut a apărut acest proiect care m-a atras instantaneu, pentru că vorbele domnului preşedinte şi ale domnulu director tehnic au fost simple, scurte, educaţie, performanţă. Educaţie pentru performanţă, ori lucrurile astea sunt ceva pe care eu le-am promovat şi ca om şi ca profesionist tot timpul şi am fost preocupat în activitatea mea de a clădi pe această fundaţie, care este de bază pentru societate sau pentru o echipă. Mi-am dorit foarte mult ca peste tot pe unde am fost, atât antrenorii, cât şi jucătorii cu care am lucrat să înţeleagă că un jucător responsabil care reuşeşte în fotbalul românesc, dar mai ales afară îşi clădeşte viaţa pe responsabilitate şi fotbalul la fel. Asta înseamnă că trebuie să ştii să te comporţi şi pe teren şi în afara lui la cele mai înalte cote. S-au făcut lucruri interesante în şcoala de antrenori, s-au făcut şi pe vremea domnului Rădulescu şi consider că la momentul de faţă cei doi predecesori au făcut lucrurile potrivite la momentul potrivit. Sarcina mea este să văd exact ce înseamnă Şcoala Federală de Antrenori, am o perioadă de evaloare, până la 31 mai, după care ce este foarte bun continuăm, ce găsim de îmbunătit să îmbunătăţim şi asta împreună cu conducerea federaţiei. Consider este o şansă pentru mine de a pune în aplicare tot ceea ce am învăţat şi pe băncile şcolii şi la cursurile de licenţele pe care le-am aboslvit şi al specializărilor în ţară sau în străinătate în folosul fobalului românesc", a declarat Burchel.

Preşedintel FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat că în cadrul FRF va fi înfiinţată Academia Naţională de Fotbal, din conducerea căreia va face parte Lucian Burchel.

"Dezvoltarea programelor de formare pentru antrenori, preparatori fizici, analişti video, precum şi pentru managerii sportivi poate contribui decisiv la profesionalizarea fotbalului şi totodată la conectarea sa la fotbalul global. De aceea anul acesta suntem gata să lansăm Academia Naţională de Fotbal, care va fi cea mai performantă şcoală de pregătire a tuturor specialiştilor din fenomenul fotbalistic. Suntem deja gata să dăm drumul din 2020 pentru două cursuri, de instructor sportiv şi de preparator fizic, urmând să continuăm lupta pe care o avem cu hăţişurile brocratice şi cu corupţia din sistem, fiindcă trebuie să punctăm aceste lucruri, şi să putem pentru prima dată ca Federaţia Română de Fotbal să-şi pregătească singură antrenorii de fotbal pe care după aceea trebuie să-i profesionalizăm în cadrul licenţelor noastre. Prin academia de fotbal ne mai dorim ceva, să creăm cât mai multe locuri de muncă pentru profesioniştii din domeniu. Acesta este contextul amplu în care are loc numirea lui Lucian Burchel, în funcţia de manager al Şcolii Federale de Antrenori şi totdată în conducerea acestei structuri, Academia Naţională de Fotbal. Argumentele care ne-au determinat să-i facem această propunere în urmă cu două săptămâni se înscriu pe această traiectorie pe care v-am descris-o. Argumentele care îl recomandă pe Lucian Burchel să conducă Şcoala Federală de Antrenori fac referire tocmai la faptul că a contribuit la crearea şi la implementarea unui concept la Academia Hagi, lucru pe care l-am văzut transpus în rezultate. Această numire se înscrie şi într-o nouă direcţie de dezvoltare pe care o veţi regăsi începând cu 2020 şi anume că ne dorim să pregătim antrenori pe fiecare categorie de vârstă. Iar Lucian Burchel are o experienţă bogată de aproape zece ani doar în cadrul Academiei Hagi astfel că el cunoaşte foarte bine cum trebi să lucrăm cu fiecare categorie de vârstă. Prin acaestă numire putem să facem un transfer de know-how dinspre federaţiile mari din Europa, cu care la nivel managerial avem o relaţie foarte bună", a afirmat Burleanu.

Lucian Burchel, 55 de ani, fost jucător la echipe ca Sportul Studenţesc şi Inter Sibiu, îl înlocuieşte în această funcţie pe Dan Apolzan, care s-a pensionat.