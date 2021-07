Lucian Iliescu anunță că și-a depus candidatura pentru șefia PMP București: Bucureștiul Respectat este dorința mea!

Fostul senator Lucian Iliescu anunță că și-a depus candidatura pentru un mandat de 4 ani în fruntea organizației PMP București. El susține că experiența politică de consilier local și cea de parlamentar îl califică pentru a prelua conducerea celei mai importante organizații a Partidului Mișcarea Populară (PMP).

”Dragi colegi din Organizația PMP Bucuresti,

Așa cum am promis multora dintre voi, astăzi mi-am depus candidatura pentru un mandat de 4 ani ca lider al organizației Bucuresti.

Consider ca experiența mea în cele două mandate de Consilier General al Primăriei Capitalei ma îndreptățește să candidez pentru aceasta funcție! Organizația PMP București are nevoie de oameni competenti, care stiu problemele urbei. Am demonstrat in nenumarate rânduri, prin pozițiile mele publice in cadrul ședințelor de Consiliu General al PMB, ca stiu sa ma lupt pentru cetățenii Capitalei și pentru PMP! În cei aproape doi ani de mandat de Senator PMP de București am reușit prin proiectele mele să mă implic în domenii sensibile ce vizează viața tuturor cetățenilor României. Politica înseamnă în primul rând implicare și de aceea e momentul ca experienta mea să fie pusă în slujba tuturor cetățenilor.

Ca o propagare fireasca a normalității, Bucureștiul Respectat este dorința mea.

Marea majoritate dintre voi, la fel ca mine, ne dorim sa fim respectați in Organizația noastră, sa promovam valorile și munca in echipa, astfel încât sa punem umărul la atingerea obiectivelor PMP stabilite prin moțiunea “România Respectata” și sa avem in persoana domnului Președinte Cristian Diaconescu viitorul președinte al României!

Principiile de bază trebuie sa fie: respect, transparentă si meritocrație.” a scris fostul senator pe pagina sa de facebook.

La șefia PMP București și-a mai depus candidatura și Sebastian Moise, actualul președinte al organizației care își dorește un nou mandat.