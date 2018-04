Lucian Isar, atac DEVASTATOR la Ludovic Orban: acuzații GRAVE la adresa liderului PNL

Economistul Lucian Isar lansează un atac extrem de dur la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, după ce acesta a spus că nu BNR-ul este de vină pentru creșterea inflației. Isar susține că Ludovic Orban se comportă ca și cum ar fi un consilier al lui Mugur Isărescu și se luptă pentru bonusul de performanță.

Citește și: Alexandra Lăncrănjan, 'procuroarea lui Dragnea', desfiinţează una dintre propunerile PSD-ALDE: 'Puneţi mâna pe carte'

”Noroc ca a sustinut primul Ponta asta, iar el nu cred ca isi doreste sa fie consilier la BNR.

Despre rolul determinant al BNR in stabilitatea preturilor, inclusa in Statutul BNR, am scris de curand.

Isarescu o avea si consilieri part-time de se zbuciuma unii sa isi afirme utilitatea?

Sau poate vrea Domnul Orban sa ii ceara lui Isarescu bonusul de performanta, in pasul 2, pentru ca exact ceea ce avea ca singur obiectiv Isarescu, stabilitatea preturilor, a fost ratat”, arată Lucian Isar.

Interesant de remarcat este faptul că Lucian Isar este soțul Alinei Gorghiu, senator PNL și unul dintre liberalii care fac parte din tabăra celor care fac opoziție internă la Orban.