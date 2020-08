Lucian Mîndruță, scandalizat de afirmațiile lui Cristi Puiu: Eu mă simt jignit

Lucian Mîndruță s-a declarat jignit de afirmațiile controversate făcute de cunoscutul regizor român Cristi Puiu despre purtarea măștii și distanțarea fizică. Mîndruță a apreciat că regizorul a pus filmul său mai presus de sănătatea oamenilor.

„Cristi Puiu: "Daca va spun astia sa mergeti in maini o sa mergeti. La Eroilor!". Nu, Cristi. Daca imi spun sa merg in maini, ca ordin, fara pic de ratiune, fara niciun motiv, doar de dragul de a da un ordin, te asigur ca nu il execut. Eu respect ce are in spate stiinta. Si nu o fac pentru mine, care poate scap de boala asta, ci ca sa n-o dau si altora, inclusiv mamei mele.

De aia s-a enervat lumea pe tine pe facebook, Cristi. Pentru ca tu ai pus mai sus experienta de a-ti vedea filmul de sanatatea oamenilor. Si nu, nu e. Filmul e arta si arta vine dupa supravietuire, dupa sanatate, nu inaintea ei. Asa e piramida aia a cineastului Maslow.

Alminteri, eu ma simt jignit de aceasta formula: "Daca va spun astia". Nu pentru ca imi spun astia pun masca in interior. Ci pentru ca imi spun eu. Tot asa cum imi spun c-as putea sa ma uit la filmele tale pe laptop, si nu intr-o sala.

Sigur, atunci cand o sa faci ceva in care binele invinge, nu ca in viata reala...”, a scris Lucian Mîndruță pe contul său de Facebook.

Regizorul Cristi Puiu a declarat vineri noaptea, la proiecţia în avanpremieră naţională a celui mai nou film al său, "Malmkrog", că este "inuman" ca spectatorii să privească un film de 200 de minute purtând masca de protecţie pe faţă, potrivit Agerpres.

„Filmul a ieşit în Franţa, în săli de cinema, fără distanţare socială şi fără mască, în interior, cum ar veni treaba. Şi ăsta este motivul pentru care eu nu particip la această poveste", a explicat Puiu, înainte de începerea proiecţiei.

„Dacă dumneavoastră sunteţi aici şi vă uitaţi la un film azi, este pentru că au existat nişte oameni indisciplinaţi în România în decembrie '89 şi care au zis 'Nu' dictaturii. Puterea instalată ar face bine să discute cu oamenii, să intre în dialog, nu să ne trateze ca pe nişte vite. Da, există această problemă, există o epidemie, există un virus, dar tonul autorităţilor statului este inacceptabil", a afirmat regizorul.

„Şi ştiu că oamenii sunt speriaţi şi respect şi distanţarea socială şi port masca când intru în absolut orice spaţiu închis. Dar dacă mâine o să vă ceară dumneavoastră să mergeţi în mâini, credeţi-mă, o să mergeţi în mâini” mai zis el.