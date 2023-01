Lucian Romaşcanu: 'Schema de ajutor pentru producţia cinematografică în România va fi pusă înapoi pe picioare pentru perioada 2023-2027'

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, a anunţat, miercuri, că a repornit procesul de evaluare a schemei de ajutor pentru producţia cinematografică în România, menţionând că speră să fie pusă "înapoi pe picioare" pentru perioada 2023 - 2027, iar rata de multiplicare în economie este de 800%.

"Am discutat despre celebra schema de ajutor pentru producţia cinematografică din România, aşa numita tax incentives care a fost lansată pe vremea guvernării Tudose şi care, din nefericire, pe parcurs, a fost împiedicată să funcţioneze şi, într-un final, printr-o decizie cel puţin ciudată, dacă nu absurdă a ministrului Năsui a fost oprită. Şi a fost oprită după ce aproape 50 de dosare trebuiau să intre în evaluare şi să primească banii. Schema reprezintă o întoarcere a unei sume de 35% din investiţiile făcute în România de către producători. E o schemă care funcţionează în aproape toate ţările. Noi avem o concurenţă foarte mare din Ungaria, din Cehia, din Serbia, care au deja de ani de zile această schemă în funcţiune. Noi am reuşit să o avem şi am reuşit să o distrugem la momentul respectiv prin bunăvoinţa în ghilimele a domnului Năsui", a afirmat Romaşcanu, la Parlament.

El a menţionat că a avut pe această temă o discuţie cu Stanford McCoy, preşedinte director general al Motion Picture Association, una dintre cele mai importante asociaţii de producători de filme din America. Săptămâna trecută, Lucian Romaşcanu a avut o discuţie şi cu ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, pe această temă, potrivit Agerpres.

"Am repornit procesul de evaluare a schemei. O să o preluăm de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului unde nu-şi găseşte locul şi am discutat şi domnul ministru şi este de acord. O să o preluăm la Ministerul Culturii şi sperăm ca undeva în al doilea trimestru al acestui an să începem pe noi acte normative evaluarea dosarelor şi începerea plăţilor, pentru că este un deficit fantastic, nu numai de imagine, dar şi de business pentru România. Conform unor studii pe care le-am văzut la momentul în care am decis să facem această schemă, rata de multiplicare în economie este de 800%. Deci, pierdem bani, pierdem credibilitate, suntem convinşi că vom reuşi în această formulă să punem această schemă înapoi pe picioare, să avem una mai bună pentru perioada 2023 - 2027", a adăugat Romaşcanu.

Întrebat ce înseamnă această schemă pentru un producător de filme în România care ar face investiţii de 100 milioane lei, el a spus că acesta va primi înapoi 35 milioane lei.

"Va fi o rată de multiplicare, desigur că vor fi comisii care să evalueze fiecare factură, e important să lucreze cu companii româneşti, banii să se cheltuie în România şi aşa mai departe, iar din suta aceea, probabil, pe orizontală cu companii româneşti implicate, cu oameni din România angajaţi, cu tot ce înseamnă după aceea turism, alimentaţie publică şi tot ce ţine de extinderea pe orizontală, la fiecare dolar, PricewaterhouseCoopers spune că opt dolari vor rămâne în economia românească", a mai explicat ministrul Culturii.