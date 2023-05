Lucrări de Ştefan Câlţia, Horia Bernea, Horia Damian, Ion Irimescu, în a doua parte a licitaţiei de primăvară la Artmark

Cea de-a doua parte a licitaţiei aniversare, care va avea loc joi, 25 mai, este dedicată artei contemporane - un fenomen cultural în plină expansiune şi care a câştigat o popularitate considerabilă în ultimii ani. Cele 189 de opere semnate de marii artişti contemporani - Horia Bernea, Horia Damian, Sabin Bălaşa, Ion Ţuculescu, Constantin Piliuţă, Ştefan Câlţia, Felix Aftene, Irina Dragomir etc. pot fi vizitate, în regim gratuit, la Palatul Cesianu-Racoviţă. Expoziţia este deschisă de luni până duminică, în intervalul orar 10.00-20.00, potrivit news.ro.

Casa de Licitaţii A10 by Artmark marchează împlinirea a 500 de licitaţii desfăşurate în piaţa românească de artă într-un eveniment aniversar de promovare a artei contemporane, de această dată, fiind prima licitaţie de artă contemporană cu sală după trei ani de organizare exclusiv online. În luna martie, Casa de Licitaţii A10 by Artmark a organizat prima parte a licitaţiei aniversare cu nr. 500 (a înregistrat un total de aproximativ 1 milion de euro şi o rată de adjudecare de peste 86%), aducând în faţa publicului capodopere de artă semnate de marii maeştri ai artei româneşti clasice.

În centrul licitaţiei aniversare, dedicată artei contemporane, este artistul Ştefan Câlţia, care semnează opera de mari dimensiuni „Purtătorul de vâsc”, ce are preţul de pornire de 30.000 de euro. Cotaţia de piaţă a operei artistului Ştefan Câlţia a demonstrat o evoluţie remarcabilă în ultimii ani, inclusiv pe fondul expunerii sale muzeale frecvente, atât în Bucureşti, cât şi în muzeele importante din ţară.

O altă lucrare semnată de Ştefan Câlţia este „Bivol”, care are preţul de pornire de 20.000 de euro. Fie că vorbim despre zbor şi înălţarea personajelor către cer, ori de case transilvane, drumuri sau poteci, lucrările lui Ştefan Câlţia abordează narativitatea picturală dintr-o perspectivă personală, ce farmecă toate generaţiile de colecţionari. O astfel de invitaţie nartivă face artistul şi prin intermediul operei „Cer galben”, care are în licitaţie preţul de pornire de 15.000 de euro.

Din licitaţia aniversară dedicată artei contemporane nu putea lipsi artistul Horia Bernea, prezent cu patru opere spectaculoase. Cele mai valoroase lucrări semnate Horia Bernea fac parte din renumitul ciclu al grădinilor - „Grădină” (subintitulată de artist „Frumuseţea va mântui lumea”), de foarte mari dimensiuni, care are preţul de pornire de 25.000 de euro; precum şi o a doua „Grădină”, care are preţul de pornire de 6.000 de euro. Pe lângă grădinile exuberante, Horia Bernea este artistul care şi-a îndreptat atenţia şi către formele cu o pronunţată axialitate, dând naştere seriei Coloanelor. „Coloana” din Licitaţia de Artă Postbelică şi Contemporană, semnată Horia Bernea, are preţul de pornire de 4.000 de euro.

O altă prezenţă impresionantă, una dintre primele lucrări din seria marilor constelaţii semnate de Horia Damian, este opera „Galaxie” din 1959. Lucrarea are preţul de pornire de 10.000 de euro şi provine din colecţia belgiană Philippe Dotremont.

Segmentul sculpturii contemporane este reprezentat de artiştii care au influenţat evoluţia artei contemporane precum Ion Mândrescu, Ion Irimescu, Ion Iancuţ, Marcel Guguianu sau George Apostu. Cea mai amplă sculptură din licitaţie este „Om, timp, spaţiu”, realizată în anii 1990 de Ion Mândrescu. Lucrarea din bronz are preţul de pornire de 25.000 de euro şi face parte din seria de sculpturi care au marcat reorientarea artistului către arta figurativă. O apariţie deosebită este şi sculptura „Pegas şi Apollo”, realizată de Ion Irimescu - artistul care sculptează legende în bronz şi reiterează pentru publicul său miturile care au stat la baza culturii europene. Lucrarea din licitaţie are un preţ de pornire de 10.000 de euro.

Nelipsiţi dintr-o licitaţie dedicată artei contemporane sunt artiştii care urmează în ultimii ani un trend ascendent: Felix Aftene, care semnează opera de mari dimensiuni „Vis ancestral” (preţ de pornire 7.000 de euro); Irina Dragomir surprinde prin culoare cu opera „True Lies” (preţ de pornire 2.000 de euro); Georges Mazilu, prezent cu două opere simbolice - „Pomona” (preţ de pornire 2.000 de euro) şi „La femme a la chandelle” (preţ de pornire 3.000 de euro).

„Licitaţia de Artă Postbelică şi Contemporană. Licitaţia aniversară cu nr. 500” va avea loc joi, 25 mai, ora 19.00, la InterContinental Athénée Palace, Sala „Regina Maria".