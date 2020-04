Lucrător sezonier român blocat fără adăpost

it.euronews.com scrie despre situatia mai multor migranti din Italia, care din cauza pandemiei au ramas blocati in diferite orase, in acest context descrie si situatia unui roman: "Un lucrător sezonier român care a venit în Italia să semneze documente a fost blocat de pandemia Covid-19, acesta neavand nici un venit este obligat să doarmă pe stradă..." Ion, român, blocat în Italia, fără posibilitatea de a se întoarce în țara sa. Cei trei copii și soția sa au rămas acasă. Așa cum făcuse de 5 ani, pe 27 februarie venise în Italia pentru a semna șomajul, garantat de munca sa sezonieră la munte în Trentino. Când totul s-a oprit, proprietarul companiei nu a vrut să o găzduiască, în ciuda spațiului existent - spune Ion - și a ajuns singur la Trieste încercând să se întoarcă în România. Acum nu se poate întoarce și nici nu poate merge mai departe. Nu are venituri, nu își poate permite un pat. După o săptămână petrecută pe stradă, este găzduită de un manager privat Airbnb, care a pus ia dispoziție o cameră. mai mentioneaza euronews.com