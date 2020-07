Ludovic Orban a cerut coordonare pentru obţinerea unei finanţări cât mai bune prin Programul SURE

Premierul Ludovic Orban a cerut miniştrilor de linie să se coordoneze în vederea obţinerii unui plafon de finanţare din partea Comisiei Europene cât mai apropiat de suma de aproape 5 miliarde de euro, aflată la dispoziţia României prin Programul SURE, notează Agerpres.

"Doamna ministru (ministrul Muncii, Violeta Alexandru - n.r.) am rugămintea să comunicaţi cu domnul ministru Boloş privitor la finanţare din programul SURE. La fel, Ministerul Sănătăţii şi toate celelalte ministere care au discuţii separate la nivelul Comisiei Europene, pentru că noi trebuie să generăm anvelopa sumelor pe care suntem pregătiţi să le absorbim din sumele din Programul SURE cât mai aproape de nivelul finanţării posibile. Deocamdată, trebuie coordonate măsurile, pentru că, aşa cum sunt transmise disponibilităţile, solicitările, nu putem absorbi, încă, suma în integralitatea sa. (...) Pentru că, aici, aş vrea toate măsurile posibile pe care le avem, măsurile active care pot fi finanţate din Programul SURE, adică din fonduri europene, noi să facem solicitarea pentru decontarea sumelor respective, astfel încât să poată să stabilească Comisia (Comisia Europeană - n.r.) plafonul de solicitări de finanţare de care avem nevoie, care, repet, trebuie să fie cât mai apropiat de plafonul de aproape 5 miliarde de euro pe care-l avem disponibil ", a declarat Ludovic Orban, joi, în cadrul şedinţei de Guvern.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a precizat: "Sigur, suntem în coordonare, atât a colegilor de la Ministerul Fondurilor Europene, cât şi a colegilor de la Ministerul Finanţelor Publice"."Aşa am şi făcut, împreună cu domnul secretar de stat Burduja am completat informaţiile cu privire la ultimele plăţi efectuate. Este în interesul nostru să prezentăm toate cheltuielile angajate în vederea decontării la Comisie prin SURE", a completat Violeta Alexandru.