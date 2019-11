Ludovic Orban a găsit explicația pentru lipsa autostrăzilor: 'Dacă aș fi rămas ministru, se făceau'

Ludovic Orban a declarat că, în cazul în care ar fi rămas ministru la Transporturi, ar fi fost realizate autostrăzile Sibiu-Pitești, Comarnic-Brașov și Centura Bucureștiului. Acesta precizat că a pornit proiectele în timpul mandatului său, însă lucrurile nu au avansat nici după 11 ani.

„Vă garantez că dacă aș fi rămas ministru, se făcea și Sibiu-Pitești și Comarnic-Brașov și autostrada de Centură a Bucureștiului, pentru că vă readuc aminte că toate aceste proiecte au pornit, s-au mișcat foarte repede față de cele pregătitoare, adoptasem indicatorii tehnico-economici, pregătisem documentațiile de licitații, și din păcate, iată că la 11 ani distanță, suntem în același loc. La fel și cu Tg Mureș-Iași-Unghieni, aș vrea să vă readuc aminte că sunt primul ministru al Transporturilor care am vorbit de această autostradă, care are o importanță strategică și care a și demarat procedurile de realizare a contractelor de fezabilitate și iată că și acum, după 11 ani, am ajuns în aceeași situație.”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri, la ceremonia preluării de către Lucian Bode a mandatului la Ministerul Transporturilor.

Liderul PNL a adăugat că anumite companii care deși nu făceau performanță, dar erau pe linia de plutire, acum se află într-o situație critică.

„Eu nu pot să înțeleg, sincer, ce s-a întâmplat din 2014, astfel încât să ajungem acum, pe ultima sută de metri, la finalul anului 2019, să luăm niște contracte care ar fi trebuit semnate în urmă cu trei-patru ani de zile, și astăzi ar fi trebuit să inaugurăm tronsoanele de autostradă, de cale ferată, să asigurăm navigabilitatea Dunării asigurată, să tăiem panglica la aeroportul, Compania Națională a Aeroportului a cărei strategie de dezvoltare am adoptat-o în 2008 și am ajuns în situația de a nu se face față la traficul de astăzi. Sigur că din păcate, companii care, erau nu zic făceau mega performanță, dar erau pe linia de plutire, aveau profit operațional, au ajuns în situație extrem de critică și aici, ministrul va avea niște provocări”, a completat premierul.

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a spus că îşi va asuma proiectele aflate în desfăşurare şi continuarea investiţiilor în limita programului de guvernare de un an de zile.

În perioada 2007-2008, Ludovic Orban a fost ministru al Transporturilor în Guvernul Tăriceanu.

