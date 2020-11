Ludovic Orban a găsit vinovații pentru piețe: 'Dacă primarii ar fi fost mai înțelepți și ar fi făcut pereți retractabili...'

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că ar fi fost mult mai simplu să se aplice măsura suspendării temporare a activității în piețele din spații închise dacă primarii „ar fi fost mai înțelepți” și ar fi folosit pereți retractabili atunci când au închis vechile piețe aflate în aer liber.

„In mod traditional, cred ca o sa facem o expozitie de fotografii cu pietele din tarile europene, pietele sunt spatii deschise. E adevarat ca unii primari, ca sa fie mai apreciati, sa ia mai multe voturi, au inchis pietele. Unii le-au inchis si le-au transformat de fapt in niste hale comerciale, altii au fost mai rezonabili si au inchis cu perete retractabil astfel incat vara cand e cald sa poata sa scoata peretii. Daca ar fi fost intelepti si ar facut cu pereti retractabili, ar fi fost foarte simplu sa se aplice aceasta masura. Noi n-am inchis pietele, noi am suspendat o perioada de timp, 30 de zile, functionarea pietelor in spatii inchise unde nu au pereti retractabili. Mai mult decat atat, am facut un efort urias, inclusiv eu personal, Internele, prefectii, pentru a face toate adaptarile necesare ca producatorii autohtoni sa aiba unde sa isi vanda produsele prin amenajarea de piete volante in spatii inchise”, a declarat Ludovic Orban.