Ludovic Orban a izbucnit la adresa Renatei Weber: 'Nu o votăm. A fost invalidată de cetățeni pe 26 mai'

Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat că liberalii nu o vor susține pe Renate Weber pentru funcția Avocatul Poporului fiindcă, la europarlamentarele din 26 mai a fost invalidată, prin votul cetățenilor. El a precizat că PNL îl va susține pe Peter Eckstein Kovacs, scrie Mediafax.

„În ceea ce o privește pe Renate Weber, ea a fost candidatul PNL pentru PE în 2014, a fost aleasă pe listele PNL, după care a părăsit partidul și a exportat traseismul politic la nivel european. Nu putem să o susținem, cu atât mai mult cu cât a fost candidat din nou din partea ALDE și fiind candidat din partea ALDE alături de ceilalți candidați, nu au primit încrederea cetățenilor români, nefiind capabili să treacă pragul electoral de 5%. Faptul că se vine cu un astfel de candidat, care practic a fost invalidat prin votul cetățenilor arată foarte clar că târguiala din interiorul coaliției este mai importantă decât nevoia de a da României un conducător al instituției Avocatului Poporului care să acționeze în interesul cetățeanului, nu în interesul camarilei aflate la Putere”, a declarat Ludovic Orban, miercuri, la RFI.

Liderul liberal a adăugat că PNL îl va susține pe Peter Eckstein Kovacs pentru funcția de Avocat al Poporului.

„Noi am susținut candidatul propus de partenerii noștri din Opoziție, de USR, în persoana lui Peter Eckstein Kovacs, am avut o înțelegere cu partenerii de la USR și vedem ce se întâmplă la vot”, a completat Orban.

Întrebat de ce Opoziția nu a susținut un singur candidat pentru a fi Avocatul Poporului, președintele PNL a replicat: „În ceea ce ne privește, noi am făcut tot ce am putut ca să existe un candidat unic al Opoziției, susținând un candidat pe care nu l-am propus noi, ci un candidat propus de unii dintre partenerii noștri din Opoziție. În ceea ce privește decizia PMP-ului, ce să le facem, e decizia pe care au

luat-o. Sigur, să îți pui candidat nu e o decizie foarte înțeleaptă, pentru că la numărul de parlamentari pe care îi are PMP este evident că acest candidat nu are șanse și într-un fel permite o dispersare a voturilor”.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota, miercuri, de la 14.00, pentru numirea unui nou Avocat al Poporului, propunerea ALDE pentru acest post fiind Renate Weber.

PMP a decis să îl susțină pe Cătălin Voinea-Mic pentru funcția de Avocat al Poporului.