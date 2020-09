Ludovic Orban a scăpat 'porumbelul'! Cum gândesc cu adevărat politicienii: 'Nu e suficient numai să asfaltezi sau să pui... în campanie'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, critică guvernările care au administrat România în ultimii 12 ani, el acuzând că proiectul unui drum care face legătura între Baia Mare şi Ungaria, început în anul 2008, în mandatul său la Ministerul Transporturilor, nu a fost nici acum finalizat. El îi critică pe primari, despre care spune că „zici că au adunat banii special numai să asfalteze în campanie”. „Dar nu e suficient să asfaltezi. Degeaba torni asfalt pe străzi, dacă nu ai centură” susţine liderul PNL, relatează News.ro.

În discursul ţinut sâmbătă seară, în cadrul unui miting electoral la Baia Mare, Ludovic Orban a vorbit despre proiectul drumului expres Petea – Satu Mare – Baia Mare, început în 2008, pe vremea când era ministru al Transporturilor şi nici acum finalizat.

„Am zis că dacă s-au înţeles Guvernul României cu Guvernul Ungariei pe un asemenea proiect am zis să ne apucăm de treabă. Am suflecat mânecile, am făcut licitaţie, am semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, am semnat documentaţia tehnico-economică în şedinţă de Guvern şi am pregătit banii pentru 2009 ca să realizăm acel drum expres. Asta se întâmpla în 2008. (...) Din păcate, din 2008 până astăzi acest drum expres nu s-a realizat. Dacă atunci ar fi fost votat PNL, acel drum expres era gata de cinci ani de zile” a afirmat prim-ministrul.

În acest context, Orban a susţinut că oamenii trebuie să aleagă cu discernământ, nu pe cei care „promit luna de pe cer şi le dau praful de pe tobă”.

El a vorbit şi despre primarii care toarnă asfalt însă fără a avea o viziune, dând exemplul municipiului Baia Mare, unde străzile au fost asfaltate, dar nu există o centură ocolitoare a oraşului.

„Despre Baia Mare spun doar atât: se poate mai mult, se poate mai ieftin, se poate mai bine, se poate mai repede şi se poate mai cu respect faţă de oameni să nu-şi imagineze cineva că dacă s-a făcut ceva în Baia Mare – că nu negăm că s-a făcut ceva în Baia Mare – altcineva nu ar fi putut face. (...) Nu e suficient numai să asfaltezi sau să pui... în campanie, nu mai zic că au început acum asfaltările de zici că au adunat banii special numai să asfalteze în campanie. Dar nu e suficient să asfaltezi. Degeaba torni asfalt pe străzi, dacă nu ai centură. Pentru că tot asfaltul pe care-l torni pe străzi o să fie făcut praf de tot traficul greu care tranzitează Baia Mare dacă nu faci o centură, de exemplu. Aici îţi trebuie viziune” a adăugat premierul.

Ludovic Orban a participat sâmbătă, în judeţul Maramureş, la lansarea candidaturii lui Mircea Cirţ pentru Primăria Baia Mare. din partea PNL.