Ludovic Orban acuză și medicii de la Suceava: A fost o atitudine generală de dezinteres

Premierul Ludovic Orban susține că la spitalul din Suceava nu a fost vorba doar de un management defectuos ci și de ”o atitutine generală de dezinteres față de gravitatea acestui virus”.

”Permiteți-mi să nu mă pronunț până nu se face o anchetă serioasă. Cel mai probabil acolo nu a existat numai un management defectuos, ci o atitudine generală de dezinteres față de gravitatea acestui virus. Trebuie să știți că spitalul din Suceava s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, atrăgea foarte mulți oameni din zonă, iar din informațiile pe care eu le am nu le-au lipsit materialele de protecție.

Nu am timp acum să fac o analiză, pentru că provocările din toată țara sunt atât de mari. Trebuie să repunem pe picioare toate spitalele, toate Direcțiile Sanitare. Eu cred că la Suceava am luat o măsură corectă, am schimbat toată conducerea spitalului pentru a reporni toate procedurile din interiorul spitalului.”, a spus Ludovic Orban, la Digi 24.