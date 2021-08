VIDEO - Ludovic Orban, către 'arogantul' Florin Cîțu: 'Ai dat banii înapoi? / 'Dacă porți cătușe îți aduci aminte toată viața'

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni la Realitatea PLUS ca premierul Florin Citu raspunde arogant si anormal la intrebarile despre trecutul sau.

„Nu era tanar, nu avea 18-20 e ani. Era la studii doctorale. Dar sunt momente cand se poate intampla in viata unui om. Ce a deranjat este ca a omis sa informeze opinia publica. Asta a deranjat, omisiunea de a face public. Era de 10 ori mai usor daca povestea el. Si pe urma stilul asta evaziv, chiar arogant, de a raspunde la intrebari. Era mai simplu daca isi cerea scuze. De fapt asta deranjeaza cel mai mult. Si la asta cu creditul el trebuie sa raspunda la intrebarea 'Domn'e, e adevarat ca ai cheltuit de pe card suma?'. 'Si ai platit sau nu? Nu ca judecatorul nu a judecat pentru ca firma de recuperare... 'Este adevarat ca ai cheltui o suma de bani din credit? Ai dat banii inapoi?”, a zis Orban.

„Important este ca el, premier in functie in momentul cand a aparut informatia, el trebuia in primul rand sa isi ceara scuze, sa dea lamuriri complete pe tema asta, nu cand il intreaba 'Ati purtat catuse?' sa zica 'Nu imi aduc aminte'. Pai eu cred ca daca porti catuse tii minte toata viata. Rspunsurile astea 'Nu stiu', 'Nu imi aduc aminte', astea nu sunt raspunsuri normale. Episoade de genul asta te marcheaza”, a adăugat liderul PNL.