Ludovic Orban anunță că după 15 mai vor apărea NOI REGULI pentru angajații de la birou și pentru călătorii din transportul în comun

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri la Antena 3 că ridicarea restricțiilor de circulație după 15 mai o să vină la pachet cu un anumit set de reguli obligatorii la locul de muncă și în transportul în comun

„Pentru fiecare ridicare a unei masuri de restrictie vom stabili un set de masuri. De exemplu la locul de munca unde se lucraza in birouri, INSP cu inspectia de munca vor stabili un set de recomandari pentru angajatori privind organizarea lucrului in spatii inchise. In transportul public vom stabili cateva reguli pe care le vom face publice si atat companiile de transport cat si cetatenii vor trebuie sa le respecte. Vom face asta pentru fiecare ridicare de restrictie”, a declarat Orban.

