VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 43: Să vă explic de ce a lipsit Dănuța!

A apărut episodul 43 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu explică de ce a lipsit o săptămână și intră tare în cei de la PNL pentru faptul că l-au executat pe profesorul Adrian Streinu Cercel.

”Am început să trag Verdictul de azi de vreo 5-6 ori, pentru că pufnea râsul, pentru că este un Verdict serios. Sper să mă abțin cât pot, sper să treec de început. Am lipsit o săptămână cu Verdictul Politic și s-a creat o isterie de la spitalul de nebuni că am dispărut, că m-a sunat nu știu cine să nu mai fac Verdictul, că-mi interzice STIRIPESURSE etc. Numai aberații! Că n-a sunat PNL-ul, că m-a sunat SRI... Băi, sclavilor, faptul că voi trăiți așa, ce legătură are asta cu mine, ce legătură are asta cu șmecherii adevărați, ce legătură are asta cu șmecheria adevărată, ce dracu legătură are asta cu șmecheria în general. Faptul că voi sunteți niște sclavi, faptul că voi luați 500 de euro și lingeți oriunde, niște nimeni pe Pământ și faptul că așa trăiți de dimineața până seara. Bă, asta nu definește viața, nu definește lumea, nu mă definește pe mine! (...) Când vreodată pe Pământul ăsta ar putea să vine cineva la mine, cine, cine ar putea să mă sune să-mi zică să nu mai fac verdictul. Cine să vină? Să vină Trump? Cine să mă sune? Nu m-a sunat în viața mea nici dracu! Or suna, l-or suna pe domnul Buble, dar nu pe mine, nu există așa ceva. Pentru ce? Că eu fac un Verdict care rupe! Am fost o săptămână în vacanță, că așa am vrut eu. Eu o să stau 3 luni în vacanțe, că așa vreau eu. N-am voie să lipsesc, n-am voie să merg în vacanțe. Eu fac moca asta! Treceți, dracului pe bancă, faceți un cont și donați pentru Dănuța să vină să facă Verdictul, cum ați donat pentru Ateneu, donați pentru Dănuța!

V-am lăsat săraci și proști vineri, v-am găsit și mai săraci și mai proști, tot vineri! Păi, bă, nene eu nu mai am cu cine să vorbesc, m-am pus degeaba șefă de campanie la PNL. Ați făcut numai cretinisme într-o săptămână! Eu vă spun atât: nu mai ieșiți să vorbiți! Mă adresez direct șefului vostru, că n-am cu cine să vorbesc. Și PNL-ul ăsta are un șef, toți măscăricii ăștia pe care-i vedeți la TV au un șef, un băiat deștept de la Prahova, care îi ține în frâu, că ăștia trebuie ținuți, sunt ca niște puppies, pleacă pe lesă și în capătul lesei este și curent. Cum vedeți că pleacă unul 1-2 săptămâni, înseamnă că le-a băgat curent băiatul ăsta deștept. N-ai cum să îi ți altfel, că fac numai prostii!”, spune Dana Budeanu.