Ludovic Orban așteaptă cu 'indiferență' moțiunea de cenzură a PSD: 'Ne-am pus mandatul pe masă'

Premierul Ludovic Orban așteaptă moțiunea de cenzură "cu indiferență" și a declarat, miercuri, la Parlament, că asumarea răspunderii pe revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin "arată ceva" despre Guvernul PNL. Liderul liberalilor nu dă șanse moțiunii de cenzură.

Citește și: Orban NU SE LASĂ și promite desființarea SIIJ: Vom găsi cea mai bună soluție să o punem în practică

"Aș putea spune că o aștept (moțiunea de cenzură - n.r.) cu indiferență. În momentul în care am decis să ne angajăm răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi, am fost perfect conștienți că PSD va depune moțiune de cenzură. În ce ne privește pe noi, ne prezentăm cu fruntea sus. Ne-am pus mandatul pe masă și cred că asta arată ceva despre Guvernul PNL pentru a găsi o soluție pe care o așteaptă peste 82% dintre cetățenii români, și anume alegerea democratică a primarilor în sistemul de alegeri în două tururi, nu cred sincer, după evaluarea pe care o am astăzi, că moțiunea de cenzură are șanse de succes", a afirmat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

PSD va depune, joi dimineață, moțiunea de cenzură pe angajarea răspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în două tururi, a anunțat Marcel Ciolacu. Potrivit liderului social-democraților, partidul nu a strâns voturile necesare dar a spus că nici Guvernul nu le-a avut la învestire.