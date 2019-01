Ludovic Orban, atac DEVASTATOR la adresa lui Liviu Dragnea: a prezentat cifre FICTIVE

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică, că liderul social-democraţilor, Liviu Dragnea, a prezentat o creştere economică "fictivă".

Citește și: CUTREMUR în PSD: echipa lui Dragnea începe EXECUȚIILE la Capitală



"Dacă într-un an creşterea economică a fost 6,9% şi în celălalt an se va închide la 4,2%-4,3% cum să-ţi iasă 25% creşterea? (...) Alte date sunt certe. Leul s-a prăbuşit. (...) Pentru tot ce este contract în euro românii vor scoate mai mulţi bani din buzunar. (...) Este o creştere economică fictivă. Aceasta nu este o creştere economică ce se bazează pe motoarele adevărate de creştere - pe creşterea competitivităţii companiilor, pe investiţii, ei au omorât investiţiile complet. Nu ştiu ce cifre dă Dragnea acolo, dar Ministerul Finanţelor avea obligaţia să dea execuţia bugetară şi nu a dat-o încă. Dă el din pix (n.r. Dragnea), încearcă să fixeze nişte cifre", a spus Orban, duminică, la B1 Tv.



El a mai afirmat că multe companii vor fi afectate de OUG 114/2018 privind măsurile fiscale, menţionând că vor exista creşteri la preţul energiei de 35-50%.



"Orice creştere de venit a fost doar pe hârtie. (...) PSD a tăiat pensii în 2018 şi le va tăia şi în 2019", a adăugat Ludovic Orban.



El a susţinut că neadoptarea bugetului de stat pe acest an creează incertitudini pentru companii şi cetăţeni.



Orban a reiterat solicitarea de abrogare a OUG 114/2018 privind măsurile fiscale.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a susţinut că PIB-ul României a înregistrat în anul 2018 o creştere de 25% faţă de 2016.



"România a încheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde în plus faţă de anul 2016, reprezentând o creştere de 32%!! PIB-ul României a ajuns în 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei în plus faţă de 2016, adică o creştere de 25%!! Sunt cele mai mari creşteri, în doi ani consecutivi, din istoria României!", a scris Liviu Dragnea, duminică, pe pagina sa de Facebook.