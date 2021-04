SURSE - Ludovic Orban, critici pentru Florin Cîțu, în ședința PNL

Liderul PNL, Ludovic Orban, l-a criticat în absență pe Florin Cîțu, în ședința Biroului Executiv al PNL.

Conform surselor noastre, Ludovic Orban ar fi spus că Florin Cîțu a comunicat foarte bine pe tema măsurilor de relaxare, dar în ceea ce privește certificatul de vaccinare a mers în contra poziției asumate de România la nivel european.

Orban a explicat că președintele Klaus Iohannis și-a luat angajamentul ca în cazul în care Uniunea Europeană va decide introducerea certificatelor de vaccinare, care să fie utilizate în scop medical, atunci România va contribui la acest efort.

Florin Cîțu s-a pronunțat impotriva aplicării acestui certificat de vaccinare.

"Cei care se vaccinează au deja certificat de vaccinare. Este o adeverinţă care spune că te-ai vaccinat", a declarat Cîțu.

Potrivit premierului, un certificat de vaccinare care să permită libera circulație ar crea o discriminare în societate, dacă nu sunt imunizați toți românii.

"Nu are niciun sens să introducem un astfel de document şi asta este discuţia, ştiu, şi la nivel european. Deci, din punctul nostru de vedere, să introducem astăzi un document până când nu am dat şansa tuturor românilor să se vaccineze ar crea discriminări, pentru că sunt oameni care ar spune: «Ok, eu vreau să mă vaccinez, dar nu am putut, pentru că nu au fost vaccinuri şi atunci nu înţeleg de ce altcineva care s-a vaccinat şi a fost într-o altă etapă şi voi aţi luat decizia să se vaccineze înainte ar trebui să aibă acest certificat de vaccinare».