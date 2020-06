Ludovic Orban: Dacă nu se semnează proiectele pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare, lucrul ăsta se întâmplă din cauza baronilor nesimţiţi

Premierul Ludovic Orban a afirmat joi, la începutul şedinţei de Guvern, că sunt milioane de români care au dreptul să beneficieze de apă curentă şi acces la canalizare, sunt fonduri europene pentru realizarea acestor investiţii, dar că cei care au fost la putere în ultimii şase ani şi-au bătut joc de aceste proiecte. El crede că românii au dreptul să ştie că acest lucru se întâmplă din cauza baronilor “nesimţiti” care nu au interes să pregătească aceste lucrări, anunță news.ro.

Ludovic Orban i-a cerut ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloş, să facă o documentare privitoare la situaţia semnării contractelor de finanţare pe faza a doua a POS-ului de Mediu, legată extinderea reţelelor de apă şi canal.

“Sunt milioane de cetăţeni români care au dreptul să beneficieze de un lucru simplu, apă curentă şi acces la canalizare. Avem la dispoziţie fonduri europene extrem de importante, timp de şase ani de zile cei care au fost la putere, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean şi au bătut joc de proiectele astea. În nici şapte luni de zile am asigurat cofinanţarea lor, am permis decontarea cheltuielilor care erau neeligibile ca urmare a creşterii manoperei urmare a tâmpeniei de Ordonanţă 114, am făcut toate demersurile”, a afirmat Orban.

El spune că dacă nu sunt semnate aceste contracte, atunci românii trebuie să ştie că acest lucru se întâmplă din cauza “baronilor nesimţiţi”.

“Vreau să reiasă foarte clar că dacă nu se semnează contractele de finanţare şi dacă milioane de români care au acest drept şi există alocaţi bani europeni, lucrul ăsta se întâmplă din cauza baronilor nesimţiţi, care nu au absolut niciun fel de interes în a pregăti aceste lucrări. Vreau un material foarte clar legat de situaţia în domeniul respectiv pentru că nu mai putem accepta minciuna şi bătaia de joc, care este administrată către oameni, legate de acest subiect. Sunt nişte bani la care avem dreptul, putem să-i accesăm fără nicio problemă, iar dacă nu se vor folosi banii ăştia pentru ca oamenii să beneficieze de reţelele de apă şi de canalizare să se ştie clar cine sunt responsabilii pentru aceste situaţii”, a mai declarat premierul.

El a mai spus că dacă lucrările nu se încheie, atunci trebuie daţi banii înapoi pe exerciţiul financiar 2007-2013.

“Concentraţi-vă şi pe cele şapte judeţe, toate PSD, care dacă nu încheie lucrările, riscăm să trebuiască să dăm toţi banii înapoi pe exerciţiul 2007-2013. Adică, aici vreau să informăm corect oamenii, merg până a ajunge acolo încât în localităţile care ar uma să intre în aceste programe finanţate de la nivel european de introducere a reţelelor de apă şi canalizare, efectiv să îi mobilizaţi, să le spuneţi oamenilor respectivi că dacă nu încep lucrările, este pur şi simplu vina celor care conduc judeţele, care nu au efectiv capacitatea şi buna voinţă de a derula aceste proiecte. NU se poate să ajungem aproape de finalul exerciţiului financiar multianual 2014 - 2021 să nu fie semnate şi începute lucrările pe toate cele 41 de judeţe pentru care există finanţare”, a mai transmis Orban.