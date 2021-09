Ludovic Orban este cel mai dur critic al PNL și al lui Klaus Iohannis: 'O prostie mai mare rar putea să fie decisă'

Florin Cîţu ar fi trebuit să demisioneze din funcţia de premier din momentul în care USR PLUS a decis să părăsească coaliţia de guvernare, a declarat, joi, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban.

El a reafirmat că "Florin Cîţu este un pion care poate fi sacrificat oricând" şi a adăugat că "poate fi refolosit în alte scopuri".

"Există alte variante (de refacere a coaliţiei - n.r.) - demisia. Ca să nu fie obligat USR PLUS să voteze, poate să-şi dea demisia domnul Cîţu, lucru pe care trebuia să-l facă încă din momentul în care USR PLUS a decis să se retragă din coaliţie şi a spus clar că nu mai vin în coaliţie, atât timp cât Cîţu e premier. Dar asta înseamnă să fii om de stat şi să pui interesul României înainte de interesul personal. Inclusiv jocul PSD a fost clar un joc prin care PSD l-a ajutat pe Cîţu să fie preşedintele PNL, pentru că le este foarte uşor să treacă cu tancul peste Cîţu", a mai declarat Orban la Parlament.

Întrebat dacă el crede că Florin Cîţu îşi va da demisia înainte de dezbaterea moţiunii de cenzură, aşa cum se vehiculează, Orban a spus: "Dacă îşi dă demisia, nu va mai fi el premier interimar pe toată perioada învestirii Guvernului, ceea ce mă îndoiesc, că domnul Cîţu ţine foarte tare la funcţie".

"Să facem acum scenarii fantasmagorice fără să ştim ce se va întâmpla... Cine seamănă vânt culege furtună. (...) Am văzut o decizie (a PNL - n.r.) că dacă USR PLUS nu-şi retrage moţiunea sau votează moţiunea de cenzură, nu va mai fi considerat partener de guvernare. O prostie mai mare rar putea să fie decisă, în condiţiile în care, să fim cinstiţi, poziţia mea categorică este şi acum că singura soluţie onorabilă, benefică pentru România este refacerea coaliţiei de guvernare. Şi această soluţie este la îndemâna forţelor politice. (...) Noi avem un acord de coaliţie, noi am construit prin negocieri, după alegeri, o coaliţie care asigura o majoritate confortabilă care, dacă era stabilă, putea să evite ajungerea într-o situaţie de criză. O criză politică declanşată de Cîţu, probabil cu acordul preşedintelui. De la 1 septembrie, practic a aruncat România în aer şi în momentul de faţă România se găseşte aproape lipsită de instituţii care să facă faţă provocărilor cu care se confruntă cetăţenii români", a adăugat preşedintele Camerei Deputaţilor.

