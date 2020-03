Ludovic Orban i-a dat ordin lui Marcel Vela: Primarii vor face poliție cu suspecții și bolnavii de coronavirus

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, in debutul sedintei de guvern, ca i-a cerut ministrului de Interne sa gaseasca o modalitate legala (ordonanta militara sau hotarare de guvern) astfel incat primariile sa fie obligate se se implice in impunerea izolarii la domiciliu

„E absolut necesar ca in perioada urmatoare, Ministerul de Interne, Ministerul Sanatatii, Ministerul Transporturilor si toate ministerele implicate sa fie pregatite pentru o crestere a numarului de cetateni romani care revin in tara. Ati vazut numarul cetatenilor romani care revin in tara cat este de mare, numai azi in cursul diminetii au intrat peste 3.500 de cetateni romani din diferite tari ale Europie. Aici trebuie sa fiti foarte fermi in impunerea masurilor. Oricine vine dintr-o zona carantinata va trebui sa intre in carantina si cine vine din tarile unde exista peste 500 de cetateni diagnosticati cu Covid-19 vor trebui sa intre in izolare la domiciliu. I-am cerut ministrului de Interne sa pregateasca o reglementare fie sub forma de ordonanta militara sau Hotarare de Guvern care sa prevada rolul clar al politiei locale care trece in subordinea politiei nationale, obligatia de implicare a primariilor din fiecare localitate in impunerea reglementarilor privind izolarea la domiciliu”, a declarat Orban.