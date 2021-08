Ludovic Orban îi bate obrazul lui Florin Cîțu: Am avut modestia să nu-mi pun #echipacâștigătoare / VIDEO

Liderul PNL Ludovic Orban spune că atunci când îi neagă rezultatele electorale, echipa lui Florin Cîțu face un deserviciu imens partidului.

„Eu am avut modestia sa nu pun #echipacastigatoare, desi am adus partidul la victorie. Doar cine are ochelari de cal nu vede evidenta, ca am luat partidul dupa un dezastru electoral in 2016 cu 20% la parlamentare fata de PSD cu 46,5%, am redat increderea in victorie si am obtinut succese electorale. Oricum, atatea jigniri cat am suferit in aceasta campanie, dar nu din partea PSD, ca sta pe margine si se bucura uitandu-se la colegii mei care neaga succesele PNL si superioritatea dobandita de PNL in perioada cand am condus partidul...”, a declarat Ludovic Orban, luni, la B1TV.