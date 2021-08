Ludovic Orban îl ceartă pe Florin Cîțu: 'Ar trebui să fie supărat pe el însuși. Cea mai bună cale de a te elibera este să mărturisești' / VIDEO

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat joi la B1TV că l-a deranjat atitudinea premierului Florin Cîțu în scandalul conducerii sub influența alcoolului.

„Va spun sincer, ce m-a deranjat la declaratia dlui Citu este ca a fost facuta publica informatia. Cel care trebuia sa faca publica informatia era Florin Citu. Daca Florin Citu e suparat pe cineva, ar trebui sa fie suparat pe el, pentru ca el ar fi trebuit sa informeze opinia publica cu privire la aceasta intamplare. Face parte din acele parti din penumbra pe care o pot avea multi oameni. Cea mai buna cale de a te elibera de astfel de lucruri este sa marturisesti.

Mai e alt lucru care ma deranjeaza, faptul ca anumiti colegi care ma cunosc si stiu despre mine adevarul au inceput sa arunce in spatiul public ca informatia a fost facuta public de mine sau de oameni din echipa mea. Este o minciuna si o forma penibila sa il faci vinovat pe presedintele partidului pentru o vina pe care nu o are. In curand o sa spuna ca eu sunt vinovat ca in 2000 a fost Citu prins baut la volan”, a spus Ludovic Orban.

El a mentionat că Florin Citu nu i-a povestit niciodata despre episodul din SUA si ca, in calitate de premier, nu a fost informat de institutiile statului de faptul ca Florin Citu, la vremea respectiva, ministru de Finante, fusese prins baut la volan. Orban a mentionat ca pentru ministri nu este obligatorie completarea formularului ORNISS care cere, printre altele, sa spuna daca au savarsit infractiunea de condus sub influenta alcoolului. „Nu stiu daca a completat acel formular”, a zis Orban despre Cîțu.

Întrebat dacă ar trebui ca Florin Cîțu să demisioneze, Ludovic Orban a evitat un răspuns direct.

„Demisia este un act unilaterel. Daca ar fi sa ii cer demisia, in prima faza nu as face-o public, as face-o intre 4 ochi, ca asa e normal intre colegi”, a indicat liderul PNL.

Orban a mentionat ca orice om politic are obligatia sa spuna daca are „pete, lucruri neelucidate” din trecutul său.

„Trebuie sa ai garantia ca omul nu poate fi santajat, ca nu i se poate arata pisica de catre cineva care cunoaste lucruri negre din trecut”, a precizat liderul liberal.