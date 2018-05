Ludovic Orban ironii MAXIME la adresa lui Dragnea și Tăriceanu: Ăștia nu au ce să vorbească, fraților!

Președintele PNL, Ludovic Orban, lansează ironii la adresa lui Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, după ce aceștia au pozat în susținători ai familiei tradiționale. Orban consideră că cei doi nu pot vorbi despre acest subiect, din moment ce, la nivelul vieții personale, nu constituie niște modele de urmat.

”Eu când îi văd pe Dragnea și pe Tăriceanu că se bat cu cărămida în piept, că sunt mari susținători ai familiei, ai familiei creștine, mi-e rușine de rușinea lor. Cum poate Tăriceanu să vorbească despre subiectul ăsta? Dragnea cu atât mai puțin!

Chiar nu pot să vorbească pe această temă, trebuie să tacă din gură! Nu au voie, pentru că aruncă în derizoriu această temă, pentru că fac rău acestei cauze!

Foamea lor bolnavă de a se atașa de teme care beneficiază de sprijin public . Uitați-vă ce i-a făcut Dragnea lui Lupescu! Probabil șansele lui Lupescu de a se alege președinte la Federație ar fi fost mult mai mari dacă Dragnea nu-și anunța sprijinul pentru Lupescu. În momentul în care Dragnea l-a atins, l-a maculat, l-a nenorocit. Ca și cum i-a pus stigmatul Dragnea pe umăr, l-a nenorocit! La fel este și cu această temă, ei încearcă să ne transforme pe noi în adversari. Păi cum să fim noi adversari? Ei ca socialiști votează prin Europa, unde cred ei că nu sunt văzuți, votează tot felul de inițiative, care mai de care mai crețe.

Partidul Popular European din care noi facem parte este un partid care susține familia tradițională, este un partid axat pe valorile morale creștine, este un partid de dreapta, este un partid care susține identitatea națională, afirmarea identității naționale pentru fiecare națiune din componența Uniunii Europene . Ăștia nu au ce să vorbească pe tema asta, fraților!

Păi dacă este cineva vinovat că nu s-a făcut referendumul ăsta, păi ei sunt de vină. Cine are majoritate în Parlament? Au majoritate de aproape două treimi, 63% PSD – ALDE-UDMR. Ei țin de șapte luni jumate, în sertarele Senatului, proiectul de revizuire a Constituției.

Să le spuneți oamenilor de bună credință, care ar putea fi induși în eroare de gogomăniile și de minciunile lor, că ei, de fapt, bat câmpii, nu au nici o legătură. Ei sunt cei care împiedică de șapte luni jumate, în Senat, adoptarea acestei legi.

În Cameră, când a intrat pe ordinea de zi a fost votată de peste 80%, Legea de revizuire a Constituției. Deci este o majoritate calificată, nu este nici o problemă, ei nu au vrut să pună pe ordinea de zi. Ei tot speră să transforme PNL într-un inamic, pe această temă, sperând că ar putea ei să câștige cine știe ce puncte din această temă. Dar românii nu sunt proști, fraților. Românii îi citesc pe acești farisei. Aceasta tema care ține de inimă, de conștiință, de credință, o folosesc într-un mod jenant și penibil ca să-și poată spala murdăriile de pe față. Niciodată nu vor putea să-și spele murdăriile de pe față. L-am văzut pe tonomatul care vrea să se transforme în „Nufărul” cum a intervievat-o pe Dăncilă. Nici măcar un interviu regizat în care exista un sufleur, ca la teatru. Doamna Dăncilă la Ciutacu avea un sufleur, nici măcar cu sufleur nu au fost în stare să o împiedice să facă iar niște gafe. Este ceva absolut incredibil. De aceea, chiar am spus într-o conferință de presă, chiar resimt o ușoară milă față de Dăncilă, dacă are familie, prieteni care o iubesc, trebuie să-i spună să plece acasă pentru că ăștia o s-o nenorocească, o s-o bage în toate ticăloșiile lor , răspunde premierul pentru toate mizeriile pe care le face guvernul, nu răspund Dragnea și cu Tăriceanu. Ei sigur vor fi niște instigatori care rămân în spate și atât”, arată Ludovic Orban.