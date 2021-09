Ludovic Orban își atenționează colegii care îl atacă sistematic: 'De multe ori s-a sărit calul şi nu cred că este bine pentru partid'

Ludovic Orban a afirmat că a evitat sistematic polemicele cu colegii din partid, chiar dacă „de multe ori s-a sărit calul”. Liderul liberalilor a mai spus că nu consideră că este bine pentru partid ca preşedintele PNL să fie atacat sistematic pe diferite canale, să fie pus în tot felul de situaţii umilitoare şi mai ales să se comporte unii ca şi cum nu ar mai exista preşedinte la PNL”.

„Nu mi-am dorit această competiţie şi am încercat, odată cu apariţia acestei competiţii, să rămân echilibrat, să rămân pozitiv, constructiv, să transmit către colegii mei şi către opinia publică doar viziunea mea, proiectele mele, obiectivele mele. Deşi am fost provocat de multe ori, am evitat aproape sistematic să intru în polemici cu colegii mei, deşi de multe ori s-a sărit calul şi nu cred că este bine pentru PNL ca preşedintele PNL să fie atacat sistematic pe diferite canale, să fie pus în tot felul de situaţii umilitoare şi mai ales să se comporte unii ca şi cum nu ar mai exista preşedinte la PNL”, afirmat Ludovic Orban, sâmbătă la şedinţa Colegiului Director Judeţean (CDJ) PNL Alba, unde a prezentat moţiunea de candidatură la preşedinţia Partidului Naţional Liberal.

El a adăugat că, după ce a promovat sistematic ideile liberale, i s-ar rupe inima ca munca tuturor liberalilor să se ducă de râpă.