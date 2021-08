Ludovic Orban: 'N-am condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice'. Liderul PNL dezvăluie că a avut permisul suspendat 3 luni

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, în contextul scandalului din jurul premierului Cîțu, că n-a condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice mărturisind totodată că a luat amenzi de circulație și că a avut permisul suspendat trei luni pentru viteză excesivă.

„N-am condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice. Am pus supus frecvent la testul de alcoolemie și nu am consumat alcool la toate teste pe care le-am efectuat. Amendă de circulație am luat în campania pentru prezidențiale din 2004. M-am deplasat la Slobozia unde erau pregătite microbuze și autocare pentru votul multiplu și mergeam cu viteză un pic cam mare și m-a luat radarul și am avut trei luni suspendat permisul. Am avut incidente de-a lungul timpului. M-am răsturnat cu mașina la Iași, dar la fiecare din incidentele pe care le-am avut nu am consumat alcool și de multe ori au fost defecțiuni de natură tehnică”, a spus Ludovic Orban.