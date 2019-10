Ludovic Orban: N-am ajuns la un consens cu UDMR pe legea electorală. Ne-am înțeles pe politica fiscală

Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat joi, dupa negocierile cu UDMR, ca liberalii si liderii formatiunii maghiare nu s-au inteles pe modificarea legii electorale dar au puncte asemanatoare de vedere pe politica fiscala.

„Din punctul meu de vedere a fost o discutie pozitia, ne-am inteles pe politica fiscala, a ramas sa mai avem o intalnire dupa ce ei dezbat si iau decizia. Au fost niste intrebari de bun simt privind anumite domenii carora UDMR le acorda o atentie speciala. Am discutat despre posibilitatea de a utiliza fondurile UE in special din POIM si de a cere acordul CE ca sumele pe care nu avem capacitatea de a le absorbi sa fie utilizate in POR de autoritatile locale. A fost o discutie foarte serioasa, la obiect, din punctul meu de vedere sunt optimist. Nu am ajuns la un consens (pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin), aici am spun ca nu putem sa ne modificam punctul de vedere, PNL nu poate sa renunte la acest proiect de lege”, a zis Orban. La iesire de la discutii, liderul UDMR a zis ca este un nivel scazut de incredere intre cele doua partide.

