Ludovic Orban: PNL va crește alocațiile și pensiile. Nu suntem în cea mai fericită situație

Premierul Ludovic Orban a spus că Executivul va veni, în maxim 2 săptămâni, cu un act normativ prin care va arăta cu ce procent vor crește alocațiile. Orban a spus că PNL va crește pensiile și alocațiile, dar numai cu acel procent pe care îl va permite realitatea economică.

”Va trebui să adoptăm un act normativ în maxim 2 săptămâni. Sigur că ne dorim să crește alocațiile, dar vom crește în funcție de finanțele de care dispunem.

Din 2007-2008, mai mult PSD a fost la guvernare, mai mult FSN, adică sateliții rupți din acel partid. Majorările de alocații s-au făcut la propunerea PNL, în general. În 2019 au fost dublate alocațiile, la inițiativa PNL. Tot în 2019, PSD a mai dublat încă o dată alocațiile, ori nu se poate să faci o asemenea disproporție.

FSN a venit la finele anului 2019 și a mai dublat încă o dată alocațiile, fără să asigure finanțarea alocațiilor (...) Oamenii vor vedea că cei de la PSD mint în momentul în care vor vedea că PNL va crește și pensiile și alocațiile, dar le vom crește cu cât permite realitatea economică.

Eu sunt un om sincer și vă spun adevărul: criza economică provocată de Covid nu ne-a prins într-un moment foarte fericit. Ne-a prins cu un deficit economic cronic, cu o balanță comercială făcută praf de PSD. Au crescut din burtă cheltuielile, fără să aibă niciun fel de interes față de interes față de efectele economice.

Nu mă tem de o moțiune de cenzură, am conștiința împăcată, dar ultima formațiune care are căderea morală să introducă moțiune de cenzură este tocmai PSD-ul.”, a spus Ludovic Orban, la Realitatea Plus.