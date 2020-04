Ludovic Orban pornește 'mileniada' în instituțiile publice

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică seara, că toate instituţiile publice trebuie să opereze online, iar Trezoreria trebuie să se adapteze, pentru că "nu poate să rămână în Epoca de Piatră".

"Deja am dat o decizie, am emis o ordonanţă de urgenţă prin care am obligat toate instituţiile publice să servească firmele, cetăţenii, online (...). Trezoreria a cam rămas în mileniul doi, nu a trecut în trei. Acolo sunt nişte poveşti, de la trezorerie... Cert e că în continuare se lucrează pe ştampile, ştampile nu mai există în România şi e suficientă semnătura, nu mai trebuie. De asemenea, am validat semnătura electronică. Mai mult decât atât, de exemplu, pentru instituţiile publice am şi stabilit un parteneriat cu STS, în care STS oferă gratuit toate serviciile legate de certificarea şi utilizarea semnăturii electronice", a spus Orban într-un interviu la România TV, când i s-a adus la cunoştinţă că la Trezorerie trebuie duse încă ordine de plată tipărite.

Premierul a adăugat că, în cazul în care unele instituţii nu se adaptează, există soluţia schimbării conducerii. „Noi facem paşi, dar în măsura în care anumite entităţi nu se adaptează, există soluţia schimbării conducătorilor. E o soluţie simplă, trebuie să respecţi regulile, legile, toate procedurile care au fost stabilite. Nu poate Trezoreria să rămână în Epoca de Piatră când noi suntem în mileniul online-ului sau în mileniul internetului", a mai spus Orban.

