Ludovic Orban pregătește populația, după închiderea restaurantelor și interzicerea slujbelor în biserici: 'Vom continua să luăm măsuri la fel de energice'

Dupa ce prin ordonanta militara s-au inchis barurile, cafenelele, restaurantele, spa-urile, cinematografele, teatrele, iar slujbele nu se mai pot tine in biserici, premierul Ludovic Orban a declarat miercuri in sedinta de guvern ca se vor lua in continuare `masuri la fel de energice'.

Orban a spus ca masurile luate pana acum poate par severe dar erau `absolut necesare' pentru a preveni raspandirea epidemiei de coronavirus. `Practic am redus la maximum prin masurile restrictive ocaziile in care oamenii sunt apropiati si exista posibilitatea de a se raspandi virusul', a zis Orbam. `Urmarim cu mare atentie evolutia cazurilor. Vom continua sa luam masuri la fel de energice pentru a reusi sa diminuam ritmul de raspandire a virusului', a indicat premierul.

