Ludovic Orban, REPLICĂ NEAȘTEPTATĂ: Pentru HORECA, încă nu am niciun fir de păr alb, dar dacă mi-ar fi ieșit, ar fi avut legătură

Premierul Ludovic Orban se anunță mulțumit de măsurile luate de PNL pentru HORECA. După ce în mai multe orașe restaurantele și cafenelele au interdicție de a mai primi clienți înăuntru, Orban spune că e posibil să se ia noi măsuri pentru a ajuta HORECA.

Citește și: Ludovic Orban, PROMISIUNE SURPRIZĂ pentru campania electorală de la parlamentare

"Pentru HORECA, încă nu am niciun fir de păr alb, dar dacă mi-ar fi ieșit, ar fi avut legătură. Noi am avut multe scutiri, masura de șomaj tehnic, măsura de program flexibil de muncă, IMM Invest în care HORECA e pe locul 3. Sigur că am discutat și asupra altor forme de sprijin. Când va fi cazul, vom decide. Să nu uităm că avem și programul de granturi sau alte programe care vin în sprijinul HORECA cum este programul lansat pentru restaurante, hoteluri. Nu noi suntem de vină că a apărut această pandemie. Și alte țări iau decizia să închidă această ramură", a declarat Orban.