Ludovic Orban s-a DEZLĂNȚUIT după ce a fost DEMIS: Astăzi, am fost judecați de o alianță toxică!

Premierul Ludovic Orban s-a dezlănțuit după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Orban spune că a fost destituit pentru că a vrut să le ofere românilor șansa de a vota primari în două tururi.

"Am pierdut doar o bătălie. Vom câștiga bătălia pentru România. Astăzi, am fost judecați de o alianță toxică.Noi am căzut astăzi pentru că am avut curajul să dăm șansa cetățenilor din fiecare localitate să aibă șansa să își aleagă primarul democratic. S-au adunat toate forțele împotriva guvernului. Sunt convins că românii vor vota pentru garanția unei dezvoltări economice rapide care să permită României să se dezvolte și să fie respectată", a declarat Orban.