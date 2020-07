Ludovic Orban s-a dus în Senat și le-a dat ordin parlamentarilor: 'Le-am transmis că această lege trebuie adoptată'

Legea carantinării și izolării urmează să primească votul în Senat, cameră decizională, după o dezbatere de aproape o săptămână. Premierul Ludovic Orban le-a dat ordin senatorilor să o voteze cât mai repede, pentru că ”e una care ne permite să acționăm eficient împotriva răspândirii virusului”.

”Am ţinut să particip personal la dezbaterea din Comisia juridică de la Senat. Le-am transmis mesajul pe care am vrut să le transmit şi anume că este foarte important ca această lege să fie adoptată. Sper ca în urma dezbaterilor extrem de lungi au fost soluţionate, să zic, toate punctele divergente şi am încredere că în cursul zilei de astăzi va fi aprobată legea de plenul Senatului, urmând să curgă termenul de sesizare şi ulterior să fie promulgată de preşedintele României. Sigur, legea a fost modificată faţă de proiectul de lege pe care l-am depus, sigur că sunt puncte de vedere care nu coincid în totalitate. Forma din acest moment este totuşi o formă care ne permite să acţionăm eficient împotriva răspândirii virusului şi pentru a apăra sănătatea şi viaţa cetăţenilor. Am încredere că în cursul zilei de astăzi să avem legea care să ne permită să luăm cele mai bune decizii şi să avem la dispoziţie toate pârghiile pe care le au toate guvernele europene privitoare la combaterea pandemiei.”, a declarat Ludovic Orban.

Comisia juridică nu a adoptat încă raportul în legătură cu legea privind crantina şi izolarea, aşa că şedinţa Senatului programată iniţial pentru ora 12.00 a fost amânată.