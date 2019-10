Ludovic Orban s-a făcut că plouă, după episodul delicat din Senat

Premierul desemnat să formeze un guvern, Ludovic Orban (PNL), a declarat miercuri, la Parlament, că PNL sustine alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, după ce majoritatea senatorilor PNL au lipsit la votul din Senat pe acest proiect-cheie cerut de USR și PMP pentru a vota guvernul.

Întrebat cum comentează situația de la Senat, Orban a zis că nu se pune problema ca parlamentarii PNL să nu voteze alegerea primarilor in doua tururi, mai ales ca si PNL a depus in acest sens un proiect de lege in Parlament.

Senatul a respins miercuri un proiect de lege USR privind trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Din totalul de 26 de senatori PNL au fost prezenți doar 10. Pe de alta parte, chiar daca toți senatorii PNL erau prezenți nu se schimba soarta votului, pentru că era vorba despre o lege organică și nu exista o majoritate calificată,.

Citește și: VIDEO Biografia fără perdea a lui Ludovic Orban, premierul desemnat .