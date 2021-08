Ludovic Orban se declară sărac lipit: 'În contul personal nu prea am găsit nimic, şi în contul de bani, şi în viaţa familială'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, vineri seară, că i-a plăcut întotdeauna să facă o campanie electorală "la firul ierbii". "Şi acuma, ca preşedinte de partid, dacă nu m-am dus să lipesc afişul la 12 noaptea, să simt mirosul de aracet şi mai ales să simt cum echipa porneşte bătălia pentru câştigarea unor noi alegeri nu mă simt bine", a susţinut el, arată News.ro.

Orban a reiterat, la Vaslui, că s-a hotărât greu să candideze pentru un nou mandat.

"Mi-am făcut un bilanţ, nu trebuie să vă spun dvs. că în contul personal nu prea am găsit nimic, şi în contul de bani, şi în viaţa familială, şi în ceea ce priveşte alte lucruri care ţin de plăceri, de obiceiuri, sacrificiul meu pentru partid a fost total", a declarat el.

El a afirmat că s-a gândit că poate este timpul să nu fie toată ziua "la dispoziţie (...) şi devenind pur şi simplu o maşinărie de rezolvat problemele altora". Orban a adăugat că a decis să candideze pentru că, "hai să fim cinstiţi, toată viaţa mea matură mi-am dedicat-o PNL".

El a relatat că de 30 de ani este implicat în viaţa politică.

"Chiar dacă unii zic că nu mai am benzină, eu vă spun că am o energie care, poate, unii de 30 de ani, de 40 de ani nu o au. Şi am ceva în plus, din cauza experienţei şi a faptului că am căutat permanent să învăţ, a faptului că am trecut prin, practic, toate etapele, de la consilier local, viceprimar, secretar general de instituţie, minister, nu zic în partid...

Să nu credeţi că eu am aterizat brusc în conducerea naţională a unui partid fără să fi trecut prin munca de jos. Întotdeauna mi-a făcut plăcere să fac campanie electorală la firul ierbii.

Şi acuma, ca preşedinte de partid, dacă nu m-am dus să lipesc afişul la 12 noaptea, să simt mirosul de aracet şi mai ales să simt cum echipa porneşte bătălia pentru câştigarea unor noi alegeri nu mă simt bine, nu simt că e campanie", a susţinut Ludovic Orban.