Ludovic Orban se spală pe mâini și aruncă la Marcel Vela cartoful fierbinte: Acordul MAI - Patriarhie mi-a fost transmis după semnare

Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara la Digi24 că nu a știut ce semnează ministrul de Interne Marcel Vela și Patriarhia și că a primit acordul abia după ce s-a încheiat.

„A existat o discutie legata de conditiile de sarbatorire a sfintelor sarbatori de Pasti. Ministrul a semnat un acord, o intelegere cu Preafericitul Patriarh, acea intelegere chiar daca partial avusesem discutii cu dl ministru, nu o cunosteam chiar in detaliu. Am urmarit ingrijorarile. Interventia Presedintelui a fost clara si ferma. (Initial) nu am intrat intr-o analiza in detaliu, am avut doar o discutie. Acordul mi-a fost transmis dupa semnare. Important este sa fii atent, sa ai reactie imediata. Numai cine nu munceste. nu greseste”, a declarat Ludovic Orban.

