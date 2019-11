Ludovic Orban se spală pe mâini, după ce doi copii și o mamă au murit în urma unei deratizări: 'Sunt proprietari privați, ei au contractat firma'

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la cazul din Timișoara, că proprietarii blocului au contractat firma care a făcut deratizarea, nefiind comandată la nivel local. Șeful Executivului susține că folosirea acelor substanțe trebuie sancționată.

„Imediat ce am aflat de această situație am luat legătura cu ministrul de Interne, iar acesta a intervenit imediat la prefect pentru luarea măsurilor care se puteau lua. Acolo este un imobil unde sunt proprietari privați, ei au contractat firma respectivă care a făcut dezinsecția. Nu a existat o dezinsecție care să fie comandată într-o operațiune care să fie efectuată la nivelul...Faptul că există astfel de substanțe și că există firme care utilizează astfel de substanțe, asta trebuie sancționat imediat. În ceea ce privește intervenția ulterioară, imediat din momentul respectiv prefectul a convocat comitetul pentru situații de urgență, a dispus evacuarea tuturor locatarilor din imobil”, a spus Ludovic Orban, la Realitatea PLUS.

Șeful Executivului susține că administratorul blocului este vinovat că nu a verificat dacă firma de deratizare are toate avizele necesare,

„Primăria a pus la dispoziție spațiu de cazare pentru locatarii din imobilul respectiv. Acum trebuie efectuate cercetările și stabilite vinovățiile. Aici e vina și administratorului care putea totuși să verifice dacă firma respectivă avea toate avizele necesare”, a subliniat Orban.

STS anunță, în cazul de la Timișoara, că de sâmbătă până luni, au fost înregistrate 15 apeluri de urgență, care includ și apelurile de revenire pentru același caz de pe strada Miorița, unde s-a efectuat deratizarea.

Doi copii și mama unuia dintre ei au murit la Timișoara, după ce au prezentat simptomele unei intoxicații. Alți 3 copii sunt internați la spital. Primele date arată că blocul în care locuiesc cu toții a fost deratizat recent.

Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătăte Publică Timiș, a demarat o anchetă în acest caz și precizează că, în acest moment, sunt internați în spital pentru investigații patru adulți și trei copii.

