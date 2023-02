Lukas Podolski donează 100.000 de euro şi anunţă o campanie pentru ajutorarea sinitraților din Turcia

Fostul internaţional german Lukas Podolski a anunţat, sâmbătă, că donează două milioane de lire turceşti (100.000 de euro) sinistraţilor de după cutremurele devastatoare din Turcia, notează news.ro.

„Am trăit un şoc total atunci când am auzit de vestea tragică din Turcia. M-am simţit mereu acasă în această ţară, drept urmare am fost atât de afectat de acest dezastru de parcă s-a rupt o bucată din mine. (...) În aceste vremuri grele, sunt cu inima alături e voi. Nu cu mult timp în urmă am avut şansa de a vizita regiunea care a fost lovită recent de cutremure. M-a fermecat cu frumuseţile sale. Îmi pare foarte rău pentru oamenii care au suferit, care şi-au pierdut acolo casele şi i-au pierdut pe cei iubiţi. Ştiu că va fi un proces lung. Vreau să donez două milioane de lire turceşti oamenilor care nu au case acum şi încearcă să îmi clădească o nouă viaţă, pentru a ajuta la pregătirea caselor-container. Sper că ne vom atinge în cel mai scurt timp obiectivul care constă în 500 de containere. Voi fi mereu dispus să fac tot ce pot pentru poporul turc. Vreau să ştiţi că nu sunteţi singuri, că fratele vostru Poldi este şi va fi mereu aici pentru voi”, a notat Podolski pe Instagram, în limba turcă.

Podolski a jucat în Turcia la Galatasaray, în perioada 2015-2017, şi la Antalyaspor, în perioada 2020-2021.

În săptămâna în care Turcia a fost lovită de cele două cutremure devastatoare, Lukas Podolski a anunţat donarea încasărilor pe o zi de la restaurantele sale tip şaormerie, care sunt de mare succes.